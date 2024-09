In un evento anti-semitismo, Trump suggerisce che gli elettori ebrei potrebbero avere una certa responsabilità se non vince a novembre.

"Non lo definirò una previsione, ma a mio avviso, la comunità ebraica potrebbe subire significative perdite se fossi al 40% nei sondaggi, ha dichiarato Trump in un incontro repubblicano a Washington per contrastare l'antisemitismo. "Se sono al 40%, significa che il 60% voterà per Harris, che non è certo una grande democratica. I democratici non sono buoni per Israele, molto cattivi."

Trump non ha specificato quale sondaggio stesse citando.

Trump si è spesso interrogato sul perché gli ebrei americani potrebbero considerare di votare per il suo avversario, ripetendo che i votanti ebrei democratici "hanno bisogno di valutazioni psichiatriche."

In una riunione di giovedì che includeva la megadonatrice repubblicana Miriam Adelson, che lo ha presentato sul palco, Trump ha definito le elezioni USA "le più cruciali" per Israele, sostenendo che Israele sarebbe "eliminato", "cancellato dall'esistenza" e "smetterà di esistere" se Harris vincerà le elezioni. Tuttavia, l'ex presidente sembrava preoccupato per l'ingratitudine degli elettori ebrei, che riteneva avrebbero dovuto sostenerlo in maggior numero a causa del suo record su Israele.

"È appena emerso un sondaggio. Sono al 40%", ha detto Trump, ancora una volta senza nominare l'indagine. "Ciò significa che il 60% voterà per qualcuno che odia Israele. E lo dico, accadrà. È solo a causa della morsa o maledizione democratica su di voi. Non potete permettere che accada. Il 40% non è accettabile, perché abbiamo un'elezione da vincere."

Dopo aver chiesto a Harris di "rinunciare ufficialmente al sostegno di tutti i simpatizzanti di Hamas, antisemiti, odiatori di Israele sui campus universitari e ovunque altro", Trump ha nuovamente concentrato la sua attenzione sui votanti ebrei.

"Purtroppo, e devo dirlo, voterete ancora per i democratici, e non ha senso", ha detto l'ex presidente. "Dico sempre che qualsiasi ebreo che voterà per lei, soprattutto ora, lei o il Partito Democratico, ha bisogno di una valutazione psichiatrica."

Harris non ha mai rivendicato il sostegno di alcun dei gruppi menzionati da Trump. In realtà, ha affrontato critiche da parte di alcuni democratici progressisti e liberali più giovani, molti dei quali ebrei, per il suo rifiuto di considerare una pausa negli invii di armi USA a Israele, mentre molti gruppi pro-palestinesi lo richiedono durante la guerra in Gaza. Giovedì scorso, il movimento "Indecisi", nato durante le primarie democratiche in opposizione alla politica dell'amministrazione Biden in Israele e Gaza, ha dichiarato che non avrebbe sostenuto Harris dopo che la sua campagna aveva nuovamente respinto gli attivisti che spingevano per l'interruzione dell'aiuto militare USA a Israele e un immediato cessate il fuoco.

Il marito di Harris, Doug Emhoff, è ebreo e si è dimostrato un critico vocale dell'antisemitismo, soprattutto durante le proteste negli Stati Uniti contro le azioni di Israele a Gaza. Nonostante ciò, Trump ha ripetutamente definito la sua avversaria "anti-Israele" e "anti-ebrea".

"Dovete sconfiggere Kamala Harris più di qualsiasi altro individuo sulla Terra", ha detto Trump agli elettori ebrei presenti. "Israele, credo, deve sconfiggerla. Capite? E non l'ho mai detto prima: più di qualsiasi altro individuo sulla Terra, Israele deve sconfiggerla."

Poi ha promesso di "riportare grande Israele."

Amy Spitalnick, CEO del Jewish Council for Public Affairs e ex assistente di funzionari democratici a New York, ha accusato Trump di aver utilizzato "un discorso sull'antisemitismo come opportunità per abbracciare i luoghi comuni antisemiti e attaccare la comunità ebraica americana."

"Trattare gli ebrei e Israele come bersagli politici rende gli ebrei, Israele e tutti noi meno sicuri. Dividere gli ebrei in 'buoni' e 'cattivi' e fare riferimento ai luoghi comuni della doppia lealtà normalizza ulteriormente l'antisemitismo", ha aggiunto Spitalnick. "Questo non è un gioco politico di partito - si tratta della sicurezza fondamentale della comunità ebraica."

In un'intervista di marzo, Trump ha detto che qualsiasi ebreo che vota per i democratici "odia la sua religione" e odia "tutto ciò che riguarda Israele", promuovendo ancora una volta il luogo comune antisemita che gli ebrei americani hanno una doppia lealtà verso gli Stati Uniti e Israele.

Ha fatto dichiarazioni simili durante le sue prime due campagne presidenziali.

"Non volete sostenermi perché non voglio il vostro denaro. Volete controllare i vostri politici, va bene", ha detto alla Republican Jewish Coalition in dicembre 2015. "Sono un negoziatore come voi, siamo negoziatori."

Ma la frustrazione di Trump con gli elettori ebrei è diventata un tema più regolare dopo la sua sconfitta alle elezioni del 2020.

"Gli ebrei che vivono negli Stati Uniti non amano abbastanza Israele. Ha senso per voi?" ha detto a un'utenza ortodossa ebraica nel 2021.

In un post sui social media del 2022, l'ex presidente - utilizzando un argomento a cui ha fatto riferimento giovedì - si è lamentato del fatto che "gli evangelici meravigliosi sono molto più grati del mio record su Israele rispetto alle persone della fede ebraica, soprattutto quelli che vivono negli Stati Uniti."

"Gli ebrei USA devono rimettersi in sesto", ha scritto, "e apprezzare ciò che hanno in Israele - Prima che sia troppo tardi!"

A luglio, Harris ha dichiarato la sua "lealtà indistruttibile a Israele" dopo aver incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Washington.

Dopo le proteste pro-Hamas intorno alla visita del leader israeliano, Harris ha dichiarato in una dichiarazione: "Condanno qualsiasi individuo che si associa all'organizzazione terroristica brutale Hamas, che ha promesso di annientare lo Stato di Israele e uccidere gli ebrei."

Trump's criticism of Jewish voters goes beyond just Harris, as he stated, "Non mi supporterai perché non voglio il tuo denaro. Vuoi controllare i tuoi politici, va bene," insinuando che gli americani ebrei hanno troppo potere in politica.

Nel tentativo di ottenere il sostegno degli americani ebrei, Trump fa spesso accuse, come quella che qualsiasi ebreo che vota per i democratici "odia la propria religione" e odia "tutto ciò che riguarda Israele".

