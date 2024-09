- In un contesto di frugalità economica, il settore dei cosmetici registra un aumento delle vendite.

Nonostante la fiducia dei consumatori in Germania sia in calo, il settore dei cosmetici ha registrato un aumento dei guadagni. Secondo i dati forniti dall'Associazione dei Prodotti per la Cura del Corpo e dei Detergenti (IKW) con sede a Francoforte, le vendite di cosmetici e prodotti per la cura del corpo sono aumentate del 2.0% nel primo semestre dell'anno, raggiungendo i 12,3 miliardi di euro. Questo è stato accompagnato da un aumento del 8,3% delle vendite di detersivi e agenti di lavaggio, per un totale di 4,1 miliardi di euro.

Il mercato interno ha giocato un ruolo significativo, con le vendite all'interno della Germania che hanno registrato un aumento del 7,3%, pari a 10,4 miliardi di euro. Prodotti come quelli per l'igiene orale, la cura del viso, i addolcitori per tessuti e i detersivi multiuso hanno registrato un aumento della domanda. Come ha sottolineato il CEO dell'IKW Thomas Keiser, "il nostro settore continua a brillare anche in un clima economico cupo". I consumatori rimangono concentrati sulla cura di sé e sulla pulizia.

Tuttavia, il settore degli affari esteri è stato meno redditizio, con una diminuzione delle vendite del 2,6% rispetto all'anno precedente, pari a 6,0 miliardi di euro. Questo segue alcuni anni di forte crescita delle esportazioni internazionali, che ora stanno attraversando un periodo di riaggiustamento del mercato, come segnalato dall'associazione.

L'IKW rappresenta circa 440 aziende, che impiegano circa 50.000 persone. Queste aziende rappresentano un impressionante 95% del mercato tedesco.

Nonostante le sfide nel settore degli affari esteri, l'industria dei cosmetici in Germania continua a prosperare grazie all'attenzione dei consumatori alla cura di sé e alla pulizia, come evidenziato dal CEO dell'IKW Thomas Keiser.

