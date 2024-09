In un colpo di fortuna per Newsmax, la corte decide di portare la causa di Smartmatic riguardo alle falsità delle elezioni del 2020 in tribunale questo mese.

Il giudice della Corte Superiore del Delaware Eric Davis ha respinto il tentativo di Newsmax di archiviare il caso presentato da Smartmatic senza processo. Al contrario, Davis ha osservato che importanti questioni riguardanti le azioni di Newsmax nel 2020 sarebbero state valutate da una giuria, a meno che non fosse stato raggiunto un accordo preprocessuale.

"Newsmax ha riportato le controversie relative alle elezioni e a Smartmatic, ma c'è un disaccordo sul fatto che Newsmax abbia trascurato la verità con negligenza", ha scritto Davis. "Sarà compito della giuria decidere se Newsmax stava svolgendo il suo ruolo abituale di informare il pubblico sugli eventi degni di nota o se ha intenzionalmente diffamato Smartmatic e danneggiato l'azienda".

Il processo è previsto per il 30 settembre. Le cause per diffamazione vengono spesso risolte fuori dal tribunale, anche all'ultimo momento.

Queste decisioni sono state emesse poche settimane dopo un'importante udienza in cui Smartmatic ha sostenuto che Newsmax aveva intenzionalmente diffuso la falsità che la sua tecnologia era stata utilizzata per manipolare le elezioni del 2020 a favore di Donald Trump. Newsmax ha sostenuto che le sue azioni nel 2020 erano protette dal Primo Emendamento poiché stava coprendo i tentativi di contestare i risultati delle elezioni.

In una parziale vittoria per Newsmax, Davis ha consentito alla rete di mantenere una delle sue principali difese davanti alla giuria: che stava semplicemente riportando le affermazioni di Trump sulle elezioni, ma non le sosteneva.

"In queste circostanze, una giuria ragionevole potrebbe concludere che Newsmax stava riportando un evento di interesse pubblico senza sostenere le affermazioni relative alle elezioni", ha scritto Davis. "Tuttavia, una giuria ragionevole potrebbe anche concludere che Newsmax ha fornito ai suoi spettatori un resoconto dell'evento degno di nota, ma che il resoconto non era un resoconto imparziale dell'evento degno di nota".

Entrambe le parti sono uscite insoddisfatte dalle decisioni di giovedì, ma l'esito è un duro colpo per Newsmax. Se non dovesse raggiungere un accordo, gli esponenti di Newsmax e i personaggi in onda potrebbero essere costretti a testimoniare pubblicamente sulle loro interazioni con Trump durante le elezioni del 2020 e sulla loro copertura post-elettorale.

Newsmax nega di aver fatto qualsiasi affermazione diffamatoria. La rete di destra ha pubblicato una "rettifica" nel dicembre 2020, affermando di non aver trovato alcuna prova che Smartmatic o Dominion Voting Systems avesse mai "manipolato i voti nelle elezioni del 2020", nonostante le affermazioni di alcuni ospiti.

"Il personale di Newsmax era a conoscenza del fatto che non avevano alcuna prova che indicasse l'implicazione di Smartmatic in qualsiasi tipo di frode relativa alle elezioni del 2020, ma hanno continuato a diffondere quel falso racconto", ha dichiarato l'avvocato di Smartmatic, Erik Connolly, in una dichiarazione. "Newsmax deve assumersi la responsabilità di fronte alla legge. Attendiamo con ansia il processo e l'opportunità di presentare il nostro caso".

CNN ha contattato Newsmax per un commento.

Inoltre, Davis ha garantito che nulla nella sua decisione suggeriva che ci fossero dubbi o irregolarità riguardo la legittimità dei risultati delle elezioni del 2020. Le macchine di Smartmatic non erano ampiamente utilizzate nelle elezioni USA; erano state utilizzate solo nella Contea di Los Angeles nel 2020.

"La documentazione dei fatti dimostra che nessuno ha mai affermato che i voti della Contea di Los Angeles siano stati cambiati, manipolati o altrimenti dubbi", ha scritto Davis. "Di conseguenza, qualsiasi affermazione riguardo al software o alle macchine per votare di Smartmatic che alteravano i risultati delle elezioni è factual

Leggi anche: