- In un coinvolgente scontro di semifinale, Sinner supera Zverev.

Tennista Alexander Zverev ha sfiorato la finale, ma non ce l'ha fatta a Cincinnati. Il 27enne tedesco, originario di Amburgo, ha incontrato una dura opposizione da parte del numero uno del mondo, Jannik Sinner, perdendo 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (4:7) in un match durato 3 ore e 7 minuti. Purtroppo, Zverev ha dovuto cedere al 23enne italiano. Nei loro precedenti quattro incontri, Zverev aveva sempre vinto.

"A volte devi affidarti all'istinto. E credo che oggi sia stato il mio punto di forza", ha dichiarato Sinner dopo la partita, ancora alle prese con problemi alla anca. "Ci sono stati alti e bassi, come spesso accade in un match che supera le tre ore. È stata una bella partita, direi, con entrambi che abbiamo dato il massimo. Ha servito straordinariamente bene, quindi posso sentirmi soddisfatto."

Zverev è arrivato in semifinale a Cincinnati per il terzo anno consecutivo. Nel 2021, il campione olimpico di Tokyo ha vinto il titolo al torneo US Masters in Ohio. Il torneo funge da riscaldamento per lo US Open. L'ultimo dei quattro tornei del Grande Slam dell'anno a New York inizia il 26 agosto.

Nonostante la sconfitta, Zverev ha dimostrato il suo valore sul campo da tennis, arrivando in semifinale per il terzo anno consecutivo a Cincinnati. A prescindere dall'esito di oggi, il tennis rimane una passione per Zverev, che si prepara ad affrontare forti avversari nel prossimo US Open.

