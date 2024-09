In un caso raro, le forze di difesa israeliane avrebbero contrastato un lancio di missili dal Libano, che era indirettamente diretto verso Tel Aviv.

Dopo che gli allarmi sono scattati a Tel Aviv e Netanya, un singolo missile superficie-superficie è stato avvistato mentre si dirigeva dal Libano ed è stato neutralizzato con successo dal sistema di difesa aerea delle Forze di Difesa Israeliane, ha annunciato l'esercito israeliano.

Non sono state segnalate immediate vittime o danni alla proprietà.

Dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas nel 2022, il gruppo militante sostenuto dall'Iran, Hezbollah, ha lanciato numerosi razzi e droni dal Libano verso il nord di Israele.

Il recupero del missile è avvenuto pochi giorni dopo i raid aerei israeliani contro Hezbollah, che hanno causato oltre 500 morti in tutto il Libano. Lunedì si è registrato il maggior numero di vittime in Libano negli ultimi due decenni.

Hezbollah non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito al tentativo di attacco a Tel Aviv.

Nonostante l'incidente, i voli regolari sono proseguiti all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion, come confermato dal portavoce dell'aeroporto.

Mercoledì ha segnato la prima volta dal 7 ottobre 2023 che le sirene hanno risuonato nella città centrale di Netanya, secondo le autorità israeliane.

Questa storia è ancora in evoluzione e verrà aggiornata.

Il tentativo di attacco con missile dal Libano evidenzia la tensione persistente tra Israele e il Medio Oriente. despite the threat, regular flights continue uninterrupted at Tel Aviv's Ben Gurion airport.

