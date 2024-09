In un caso in sospeso che ha durato oltre quattro decenni, un uomo è stato punito per il suo ruolo nell'omicidio del 1980 del suo precedente vicino di casa nel Kansas.

L'indagine sull'omicidio di Mary Robin Walter del 24 gennaio 1980 a Great Bend, all'età di 23 anni, era rimasta ferma fino al 2022. Un detective è riuscito a convincere il vicesceriffo della contea di Barton Brian Bellendir a riaprire il caso, utilizzando strumenti e metodi moderni non disponibili all'epoca.

Le nuove prove hanno puntato su Steven L. Hanks, che aveva 25 anni al momento dei fatti e che era stato inizialmente un sospetto. L'ufficio del procuratore generale del Kansas ha dichiarato in una dichiarazione del venerdì che le recenti confessioni di Hanks durante gli interrogatori hanno permesso alle autorità di incriminarlo nel 2022, quando risiedeva a Burden, Kansas.

Hanks, ora 70enne, ha ricevuto la condanna per omicidio di secondo grado giovedì. Il patteggiamento di agosto prevedeva una pena non inferiore a 5 anni e non superiore a 25 anni. Tuttavia, il giudice del tribunale distrettuale della contea di Barton Steve Johnson ha deviato dall'accordo di patteggiamento e ha condannato Hanks a una pena non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni.

Il vicesceriffo ha dichiarato che questo è probabilmente il caso freddo più antico e irrisolto del Kansas che è stato riaperto e ha portato a una condanna.

"È frustrante che molte persone significativamente colpite da questo triste incidente siano decedute prima di vedere il sospetto portato alla giustizia", ha dichiarato Bellendir venerdì. "Mi sento fortunato ad aver avuto le risorse e il personale determinato per concludere questo caso. Il merito per la risoluzione di questo omicidio va agli ufficiali dediti con la tenacia di portarlo a termine".

Walter era una moglie, una madre e una studentessa di infermieristica quando è stata uccisa più volte. Una pistola calibro .22 è stata trovata sulla scena, che è stata determinata essere l'arma del delitto. Secondo il vicesceriffo, come riportato dal Wichita Eagle, nessuno aveva lavorato attivamente sul caso dal 1982 fino al suo riapertura.

Il sergente detective Adam Hales e il tenente David Paden hanno ri-interrogato Hanks, il vicino di Walter all'epoca e un sospetto iniziale. Durante gli interrogatori, Hanks ha ammesso di aver ucciso Walter, secondo l'ufficio del procuratore generale. Il pubblico ministero, l'assistente procuratore generale Jessica Domme, ha elogiato il loro impegno.

"La giustizia è stata fatta per Robin grazie alla loro dedizione e impegno in questo cold case", ha dichiarato Domme.

Hanks aveva già scontato una pena detentiva per un altro reato. Era stato arrestato nel 1981 e accusato di stupro, aggressione, rapina e

Leggi anche: