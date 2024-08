Kennedy stringe nei Stati oscillanti, appoggia Trump

- In un cambiamento di scena, il candidato alla presidenza Robert F. Kennedy ha deciso di interrompere la sua campagna e ha appoggiato Donald Trump.

Secondo i sondaggi condotti questa settimana dal sito politico "The Hill", Kennedy ha ottenuto l'8,7% dei consensi a livello nazionale. Gli esperti ipotizzano che i sostenitori di Kennedy negli Stati chiave potrebbero potenzialmente influire sul margine ristretto della corsa presidenziale in corso tra Trump e il suo avversario democratico, Kamala Harris. Kennedy ha annunciato che ritirerà il suo nome dalle schede elettorali di questi Stati cruciali, anche se ha confermato che la sospensione della sua campagna non rappresenta un abbandono completo della sua corsa. Gli elettori negli Stati più allineati ai partiti sono ancora liberi di votare per lui, secondo CNN. Inoltre, Kennedy ha fatto riferimento a un possibile ruolo nel governo di Trump in caso di vittoria alle elezioni, anche se i dettagli sono rimasti vaghi.

Kennedy lancia accuse di antidemocratiche

Kennedy, noto per le sue radici democratiche e i legami familiari, si è progressivamente allontanato dal partito negli ultimi anni, dichiarando infine la sua indipendenza politica nel ottobre 2023 quando ha annunciato la sua candidatura indipendente. Kennedy, sostenitore della skepticismo verso i vaccini, è stato spesso criticato dai democratici e da altri membri della sua famiglia per la diffusione di teorie del complotto e per i suoi legami con figure politiche di estrema destra.

Di recente, Kennedy ha accusato i democratici di utilizzare metodi antidemocratici per influire sulla campagna elettorale contro sia lui che Trump. "Nel nome della preservazione della democrazia, il Partito Democratico cerca di distruggerla", ha affermato Kennedy, accusando i leader del partito di condurre una "guerra legale" contro di lui e Trump a causa della loro mancanza di fiducia nel loro candidato. Kennedy ha anche criticato i media mainstream per la loro copertura faziosa e li ha descritti come "portavoce del governo e stenografi dell'élite al potere".

Kennedy ha recentemente attirato l'attenzione per le sue storie sensazionalistiche. La scorsa settimana, ha affermato di aver abbandonato un carcassa di orso a Central Park di New York. Durante un viaggio nel 2014, avrebbe trovato un cucciolo di orso morto, lo avrebbe trasportato in auto e poi abbandonato nel parco. Inizialmente, aveva intenzione di scuoiarlo e conservare la carne, ma un'improvvisa necessità di recarsi in aeroporto lo ha costretto a lasciarlo lì. Nel 2014, un orso nero senza vita è effettivamente comparso a Central Park - le autorità sono state lasciate a interrogarsi sull'accaduto. In precedenza, Kennedy aveva fatto

