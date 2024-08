In un cambiamento di retorica, Putin traccia un parallelo tra l'incidente degli ostaggi a Beslan e i progressi dell'Ucraina a Kursk.

Certo, proprio come abbiamo trionfato nella nostra battaglia contro il terrorismo, anche il problema dei neo-nazisti sarà affrontato con successo," ha dichiarato Putin, guardando tre donne dell'Unione delle Madri di Beslan. "E lasciate che vi assicuri che i colpevoli subiranno la giusta punizione, non c'è alcun dubbio al riguardo."

Putin ha deposto rose ai memoriali delle vittime e dei soldati che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro dovere nella scuola, come riferito dal Cremlino. Ha poi visitato l'edificio scolastico che fu attaccato il 1° settembre 2004, segnando la sua prima visita al luogo del sequestro.

I ribelli ceceni avevano preso in ostaggio più di mille persone a Beslan, tra cui molti bambini. Il 3 settembre 2004, quando le forze di sicurezza russe hanno fatto irruzione nella scuola, sono morte più di 330 persone, tra cui 186 bambini. La situazione degli ostaggi nella regione del Caucaso del Nord Osseta è avvenuta durante una rivolta di islamici ceceni che lottavano per un'indipendente Chechnya, che Putin ha definito "terroristi".

Putin e il suo governo sono stati criticati per la gestione della situazione degli ostaggi al momento. Martedì, l'Organizzazione delle Madri di Beslan ha espresso preoccupazione per il fatto che la vera sequenza degli eventi durante la situazione degli ostaggi non fosse mai stata completamente indagata, come ha dichiarato la loro co-presidente Aneta Gadijewa al portale delle notizie "Agenztwo". A differenza dei commenti di Putin sull'Ucraina, questo segmento della conversazione non è stato trasmesso sulla televisione russa.

Gadijewa ha dichiarato che Putin ha affermato di non essere a conoscenza dell'indagine incompleta sulla situazione degli ostaggi. Ha promesso di sollecitare il capo del Comitato investigativo russo, responsabile dell'indagine sui reati gravi, ad intervenire.

Nel 2017, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che le autorità russe avevano commesso "gravi negligenze" nella gestione della situazione degli ostaggi. Non erano state prese sufficienti misure per prevenire l'incidente e poi era stata usata una forza sproporzionata. Mosca è stata invitata a chiarire la vera sequenza degli eventi.

Nel marzo 2024, la Russia è stata colpita da un atto di violenza altrettanto devastante. In un attacco al Crocus City Hall concert hall in un sobborgo di Mosca, sono morte 145 persone. Il gruppo militante dell'Islamico Stato (IS) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

Il Presidente del Parlamento Europeo ha espresso preoccupazione per la gestione russa della situazione degli ostaggi di Beslan, chiedendo un'indagine completa per garantire giustizia alle vittime. Durante un incontro a Bruxelles, hanno invitato Putin a riconoscere gli errori commessi dalle autorità russe e ad intraprendere i passi necessari per chiarire la sequenza degli eventi.

In risposta alle critiche, Putin ha incontrato il Presidente del Parlamento Europeo per discutere la questione, assicurando che la Russia avrebbe affrontato le preoccupazioni e preso le misure appropriate per garantire la responsabilità.

