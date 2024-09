In un cambiamento di eventi, la RGA indica che non investirà più fondi aggiuntivi nella campagna di Robinson per il governatore della Carolina del Nord, in quanto ritirano il loro precedente sostegno.

Il 1° marzo, l'Associazione dei Governatori Repubblicani ha ammesso che, una volta concluso il loro investimento mediatico esistente il giorno successivo, "non sono stati organizzati ulteriori spazi".

"Non commentiamo le tattiche interne o gli impegni finanziari, ma possiamo confermare ciò che è pubblico - il nostro attuale investimento mediatico in North Carolina termina domani e non sono stati organizzati ulteriori spazi. L'RGA rimane risoluto nell'eleggere i Governatori Repubblicani in tutto il paese", ha dichiarato Courtney Alexander, direttore delle comunicazioni dell'RGA, in una dichiarazione.

Il passo è seguito dal fallimento dell'ex Presidente Donald Trump nel menzionare Robinson durante un comizio in North Carolina nel weekend - un indizio dell'istantanea presa di distanza del partito da una persona che Trump aveva precedentemente paragonato a Martin Luther King Jr.

Il compagno di corsa di Trump, il Senatore dell'Ohio JD Vance, si trovava a Charlotte il 1° marzo - un segnale che i Repubblicani non possono trascurare uno stato fondamentale per la strada di Trump verso i 270 collegi elettorali, nonostante il suo candidato governatore in difficoltà.

Robinson è anche ricomparso sulla scena della campagna elettorale il 1° marzo, un giorno dopo che la sua campagna ha confermato che diversi operativi chiave avevano lasciato, tra cui il suo manager della campagna, il consulente principale e i leader dei suoi team di raccolta fondi e politici.

Le loro dimissioni sono seguite a un reportage di CNN che ha esposto i commenti infiammatori fatti da Robinson, il lieutenant governor della North Carolina, su un forum di un sito web porno più di un decennio fa. I suoi commenti includevano l'auto-identificazione come "Nazi nero" e l'ammissione di voyeurismo in una palestra pubblica quando aveva 14 anni.

Il Partito Repubblicano della North Carolina continua a sostenere Robinson, emanando una dichiarazione il 2 marzo in cui nega il suo coinvolgimento nei commenti. Vance ha anche dichiarato a NBC 10 Philadelphia il 4 marzo che "le accuse non sono necessariamente la realtà".

"È una scelta di Mark Robinson e della North Carolina se diventerà il loro governatore e continuerà la sua campagna. Lascio a loro la scelta", ha detto Vance.

Un sondaggio New York Times/Siena College pubblicato principalmente prima che il reportage di CNN diventasse pubblico mostrava Robinson in ritardo di 10 punti percentuali rispetto al suo avversario democratico, l'Attorney General Josh Stein - un'indicazione della difficile battaglia di Robinson per la carica di governatore.

Questa svantaggio è probabile che si intensifichi senza il sostegno finanziario dei Repubblicani nazionali.

Tra il 1° e il 2 marzo, l'RGA e il suo PAC affiliato avevano collettivamente investito quasi 16 milioni di dollari nella corsa governativa della North Carolina, una delle battaglie governative più importanti del ciclo. Entrambi i comitati nazionali Repubblicani avevano continuato a contribuire fino a questa settimana, spendendo più di 1 milione di dollari a settimana per lo spot pubblicitario dal luglio scorso.

