- In un breve intervallo di 15 minuti, preparate vodka e pasta per ricreare il piatto preferito di Gigi Hadid.

La preferenza per la cena di Gigi Hadid non è così semplice come insalata o bastoncini di verdura. Al contrario, lei apprezza un piatto sostanzioso di pasta al vodka per cena. Sì, hai sentito bene! La pasta al vodka è un piatto preferito nella scena culinaria italo-americana, che risale agli anni '80. Il segreto del suo aroma irresistibile si trova in un goccio di vodka nella salsa, insieme al peperoncino, aglio e un mix di spezie. È un pasto veloce di 15 minuti, rendendolo un'ottima scelta per una cena rilassante dopo il lavoro.

Ricetta veloce di pasta al vodka per quattro porzioni

Ingredienti

2 cipolle bianche grandi

4 spicchi d'aglio

2 peperoncini rossi

40ml di olio extravergine d'oliva

80ml di vodka

800ml di pomodori pelati in scatola

500g di pasta a scelta

400ml di panna fresca

60g di burro non salato

Sale, pepe

1 pizzico di zucchero

100g di Parmigiano grattugiato

Opzionale: foglie di basilico fresco

Preparazione

Sbucciare e tritare finemente le cipolle e l'aglio. Lavare i peperoncini e tagliarli a fette sottili. Riscaldare l'olio d'oliva in una padella capiente a fuoco medio. Aggiungere le cipolle e l'aglio, rosolare finché non diventano morbidi. Aggiungere il peperoncino e cuocere per un altro minuto. Versare la vodka e accenderla con un fiammifero. Far sobbollire per 2-3 minuti. Aggiungere i pomodori pelati e condire con sale, pepe e zucchero. Far sobbollire con il coperchio per circa 10 minuti. Cuocere la pasta fino a quando non è al dente in abbondante acqua salata bollente. Scolarla. Aggiungere la panna e il burro alla salsa di pomodoro. Abbassare il fuoco e far sobbollire per un minuto prima di aggiungere la pasta cotta nella padella. Mescolare finché non è ben ricoperta. Aggiungere il Parmigiano grattugiato e condire con sale e pepe extra se necessario. Servire immediately con foglie di basilico fresco e Parmigiano extra.

