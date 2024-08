In un attacco significativo, Hezbollah ha preso di mira Israele, scatenando orde di razzi e droni.

Hezbollah ha avviato una ritorsione di grandi proporzioni, dichiarando così in risposta alla morte del suo comandante militare di alto livello, che ha trovato la fine in un attacco aereo israeliano a Beirut il 30 luglio. Questo passo ha segnato la loro prima risposta alla morte di Fuad Shukr.

Hezbollah ha affermato di aver inviato oltre 320 razzi Katyusha dal Libano verso "posizioni ostili" in Israele, definendo l'operazione un "successo". Successivamente, hanno annunciato: "L'operazione militare di oggi è terminata". Più tardi nella giornata, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah era atteso per un discorso sui "sviluppi attuali".

Israele ha riferito che Hezbollah ha lanciato "molti" razzi e droni. L'attacco era parte di un'operazione più ampia e premeditata, che è stata in gran parte prevenuta da attacchi preventivi, ha dichiarato il portavoce dell'esercito Nadav Schoschani.

I rapporti dell'esercito israeliano hanno indicato che circa 100 aerei da combattimento sono stati utilizzati in attacchi preventivi contro i bersagli di Hezbollah in Libano. La maggior parte dei numerosi lanciatori di razzi nel sud del Libano era diretta verso il nord di Israele, mentre alcuni hanno anche preso di mira le regioni centrali del paese.

Prima dell'attacco di Hezbollah, l'esercito israeliano ha dichiarato di monitorare i preparativi per un "attacco su larga scala" di Hezbollah e i bombardamenti delle posizioni della milizia nel sud del Libano. Gli attacchi erano destinati a "neutralizzare le minacce contro i cittadini di Israele", ha spiegato il portavoce dell'esercito Daniel Hagari.

Dopo l'attacco di Hezbollah, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di "prendere tutte le misure necessarie" per proteggere il suo paese. "Il principio fondamentale rimane: chiunque ci attacchi, noi rispondiamo", ha detto durante una riunione del suo gabinetto di sicurezza.

I primi rapporti hanno suggerito che non ci sono state ferite o danni in Israele. Il governo ha imposto una situazione di emergenza di 48 ore. I voli all'aeroporto internazionale Ben Gurion sono stati momentaneamente interrotti.

Sono state segnalate tre vittime in Libano a causa degli attacchi israeliani, tra cui un combattente del gruppo militante Amal legato a Hezbollah.

Da quando sono iniziati gli scontri a Gaza dopo un attacco su larga scala da parte del radicale islamico Hamas contro Israele l'8 ottobre, i conflitti lungo il confine israeliano-libanese sono aumentati notevolmente. Giornalmente, Hezbollah bombarda il nord di Israele dal Libano, provocando la ritorsione di Israele contro i bersagli di Hezbollah in Libano.

I ribelli houthis sostenuti dall'Iran nello Yemen hanno espresso il loro sostegno all'attacco di Hezbollah e hanno annunciato la loro risposta a un attacco israeliano a un porto essenziale dello Yemen in luglio. Gli Houthi, come Hamas e Hezbollah, si considerano parte di un "asse della resistenza" sostenuto dall'Iran con l'obiettivo di smantellare Israele. Hamas ha anche applaudito gli attacchi di Hezbollah, definendoli uno "schiaffo in

