In un attacco con droni, un deposito di munizioni russo ha subito danni significativi.

In un attacco aereo su Voronezh, si suggerisce che l'Ucraina potrebbe aver colpito un obiettivo militare: un deposito di munizioni è in fiamme, con esplosioni aggiuntive. È stato dichiarato lo stato di emergenza in tre insediamenti.

Secondo i resoconti dei media, l'Ucraina avrebbe attaccato un deposito con droni, situato vicino a Ostrogozhsk, a circa 100 chilometri a sud di Voronezh, come riportato dal portale internet indipendente Astra. Anche se le autorità non l'hanno confermato come deposito di munizioni, il governatore Alexander Gusev ha emanato un ordine di emergenza in tre insediamenti a causa della gestione di un incendio e dell'esplosione di materiali esplosivi.

Sono state segnalate due donne ferite, una delle quali è stata ricoverata in ospedale. Circa 200 persone sono state costrette ad evacuare la zona. Secondo fonti ufficiali, due individui sono stati feriti nella regione di Belgorod a causa di attacchi di droni. Tuttavia, il ministero della Difesa russo ha riferito l'intercettazione di soli sette droni, cinque nella regione di Voronezh e uno ciascuno in Belgorod e Bryansk. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui possibili danni.

Nel frattempo, il'esercito ucraino ha segnalato un attacco missilistico russo significativo sull'isola del Serpente nel mar Nero. Quattro missili cruise X-22 hanno colpito l'isola, insieme a bombe guidate lanciate sulla regione di Kherson. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui danni. Strategicamente vitale per il controllo della zona occidentale del mar Nero, l'isola del Serpente è stata occupata dalla Russia durante le prime fasi della guerra, ma è stata poi ritirata.

Il portale di notizie indipendente Astra ha sostenuto che l'Ucraina ha utilizzato droni per attaccare una struttura vicino a Ostrogozhsk, suggerendo che il deposito di munizioni potrebbe essere stato il bersaglio dei droni. A causa dell'incidente, le autorità locali hanno emanato ordini di emergenza in tre insediamenti.

