- In un annuncio, l'attore Oliver Pocher conferma la conclusione del suo divorzio.

Divertente notizia: Oliver Pocher (46) ha ufficialmente annunciato la sua separazione dalla ex moglie Amira. "Da oggi, Amira e io siamo ufficialmente divorziati!" ha scritto il comico su Instagram, allegando una foto della coppia felice di un tempo. Ha poi aggiunto: "Peccato... Pensavo sarebbe durata di più". L'annuncio è stato fatto di lunedì.

La coppia aveva già annunciato la loro separazione lo scorso agosto. Stavano insieme dal 2016, si sono sposati nel 2019 e hanno due figli.

Di recente, Amira è stata vista in pubblico senza il cognome Pocher. In un episodio dello show ProSieben "Challenge the Star", si è presentata come Amira Aly. Anche su Instagram, si fa chiamare così. Lo scorso luglio, è stata avvistata per la prima volta con il presentatore Christian Düring al suo fianco.

