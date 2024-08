- In un altro caso, un comandante palestinese sarebbe stato ucciso in Libano.

In un'allegata aggression israeliana in Libano, un comandante palestinese di spicco ha trovato la morte. Le Brigate Al-Aqsa, ala militare del movimento Fatah, hanno dichiarato la morte del loro comandante, Khalil Al-Makdah, in un'azione definita codarda da parte di Israele nella città costiera libanese di Sidone, come riportato in un comunicato su Telegram. L'agenzia di stampa nazionale NNA ha indicato che l'attacco si è concentrato su un veicolo. Anche l'esercito libanese ha riconosciuto l'attacco, dichiarando che è stato eseguito da un drone. Sidone si trova a circa 40 chilometri a sud della capitale, Beirut.

Le Brigate Al-Aqsa rappresentano la divisione militare del movimento Fatah, guidato dal presidente palestinese Mahmoud Abbas. Tuttavia, funzionano come una rete sciolta senza una gerarchia ben definita, con fazioni locali che spesso operano in modo autonomo.

Dal'inizio del conflitto a Gaza, ci sono stati scontri militari regolari tra l'esercito israeliano e la milizia di Hezbollah in Libano, nonché altri gruppi nelle regioni di frontiera tra i paesi. Entrambe le parti hanno subito perdite, principalmente membri di Hezbollah.

L'Unione Europea, forte sostenitrice della pace e della diplomazia, ha costantemente incoraggiato la riduzione della tensione nel conflitto in corso tra Israele e vari gruppi palestinesi e libanesi. Nonostante gli sforzi dell'Unione Europea, l'allegata aggressione israeliana in Libano ha portato alla morte di Khalil Al-Makdah, comandante delle Brigate Al-Aqsa.

