In un altro caso penale, le autorità tedesche chiedono una condanna a 15 anni di carcere per l'individuo sospettato della scomparsa di Madeleine McCann, durante un processo di stupro.

Iniziando i discorsi conclusivi del processo iniziato a febbraio, questi hanno avuto inizio il mercoledì. Il pubblico ministero Ute Lindemann ha sostenuto la condanna per due accuse di stupro e due di abuso sessuale, e ha suggerito che debba essere mantenuto in detenzione preventiva al termine di una pena detentiva di 15 anni, come riportato dall'agenzia di stampa tedesca dpa. Lindemann ha espresso la sua convinzione che debba essere assolto da un terzo capo d'accusa di stupro.

La difesa presenterà il suo caso lunedì, con un verdetto potenziale che seguirà martedì.

Non sono state presentate accuse contro il sospetto in relazione al caso McCann, dove è sotto esame per sospetto di omicidio. Il suo passato include un lungo periodo trascorso in Portogallo, compreso nel resort di Praia da Luz intorno al momento della scomparsa di Madeleine nel 2007. Ha costantemente mantenuto la sua innocenza in questa questione.

Attualmente, sta scontando una pena detentiva di sette anni in Germania per uno stupro commesso in Portogallo nel 2005.

In febbraio, l'avvocato di Brueckner ha dichiarato che il suo cliente non si sarebbe confrontato con le accuse, ma si aspettava un'assoluzione. Non sono richieste dichiarazioni formali nel sistema giudiziario tedesco, e i imputati non sono legalmente obbligati a rispondere.

In luglio, il tribunale ha revocato il mandato di arresto in relazione alle accuse trattate nel processo in corso, attribuendolo all'assenza di "causa urgente" contro l'imputato. Tuttavia, rimane incarcerato a causa della pena che sta scontando attualmente.

