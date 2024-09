In un accordo controllato, la Germania accoglie i lavoratori kenioti, consentendo una migrazione strutturata.

Il contratto è stato siglato dal Cancelliere Olaf Scholz della Germania e dal Presidente del Kenya William Ruto di venerdì. Ruto è atterrato in Germania in quel particolare venerdì per una visita ufficiale programmata di due giorni.

although the specific number of laborers set to move to Germany hasn't been revealed yet, a representative from Kenya's presidential office previously mentioned exploring job prospects for approximately 250,000 Kenyans.

La questione migratoria è un tema controverso in Germania e ha dato origine al partito populista Alternative für Deutschland (AfD). La Germania ha accolto più di un milione di persone durante la crisi dei rifugiati del 2015-2016 e di recente ha accolto un gran numero di ucraini in fuga dall'invasione russa.

Questo accordo viene stipulato mentre l'amministrazione di Scholz stringe i controlli sui confini per contrastare l'immigrazione illegale, dopo aver annunciato recentemente misure di sicurezza più severe per accelerare l'espulsione dei richiedenti asilo con richieste respinte e quelli senza documenti validi, con l'iniziativa prevista per iniziare la settimana successiva.

Oltre a scoraggiare l'immigrazione illegale, questo accordo mira a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro in entrambi i paesi, offrendo opportunità ai lavoratori keniani e coprendo la carenza di manodopera qualificata in Germania. L'accordo intende anche semplificare il ritorno dei keniani che risiedono illegalmente in Germania.

Le due nazioni hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione sulla rimpatriazione, inclusa l'adozione di misure come l'utilizzo dei dati biometrici per identificare le persone che devono lasciare la Germania.

I passaporti e le carte d'identità scaduti ora serviranno come documenti di viaggio validi, agevolando il processo di rimpatriazione.

Stando alle autorità tedesche, ci sono circa 14.800 cittadini keniani attualmente residenti in Germania. Circa 800 di loro devono lasciare il paese.

La ministra dell'Interno Nancy Faeser ha espresso la sua soddisfazione per i risultati, dichiarando: "Siamo impegnati a far rispettare costantemente l'espulsione di coloro che non hanno il diritto di rimanere - questo è un passo significativo per limitare la migrazione irregolare. Abbiamo negoziato con successo su questa questione".

"Tuttavia, siamo anche interessati a far entrare lavoratori qualificati, che sono essenziali in vari settori della nostra economia", ha aggiunto.

Il ministero dell'Interno tedesco ha anche rivelato di essere coinvolto in discussioni confidenziali con numerosi altri paesi riguardo agli accordi migratori.

Il piano di sicurezza avanzato è stato avviato in risposta a un incidente nella città occidentale di Solingen, dove tre persone sono state accoltellate a morte il 23 agosto.

L'aggressore è stato identificato come un uomo siriano di 26 anni con presunti legami con l'ISIS, che era stato precedentemente schedato per l'espulsione.

Questa collaborazione tra Germania e Kenya potrebbe potenzialmente influenzare il mercato del lavoro in Europa, mentre la Germania cerca di affrontare la carenza di manodopera specializzata. L'accordo intende anche agevolare il ritorno dei keniani che risiedono illegalmente in Germania, riflettendo il dibattito globale in corso sulla migrazione e il controllo dei confini.

Leggi anche: