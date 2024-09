In tutto il mondo un numero crescente di bambini ha la miopia.

Un numero crescente di giovani a livello globale lotta contro la miopia, con uno su tre ora colpito. Questa tendenza sta aumentando rapidamente, come indicato da recenti ricerche. Entro il 2050, si stima che oltre 740 milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo saranno colpiti, rappresentando circa il 40% di quelli di età superiore ai cinque anni.

Questa previsione è stata formulata da un team dell'Università di Sun Yat-sen a Guangzhou, in Cina, pubblicata sulla "British Journal of Ophthalmology". Sulla base dell'analisi di indagini e rapporti di 50 paesi, il team ha esaminato i dati di oltre 5,4 milioni di giovani di età compresa tra 5 e 19 anni, di cui oltre 1,9 milioni erano miopi.

La miopia si sviluppa comunemente durante l'infanzia, spesso causando una visione sfocata degli oggetti distanti. Anche se i geni possono svolgere un ruolo, l'aumento recente è attribuito principalmente ai cambiamenti dello stile di vita, come il tempo trascorso all'interno e l'uso degli schermi.

Disparità per età e genere

La prevalenza della miopia è aumentata notevolmente dal 1990 al 2023, con la percentuale di giovani colpiti che rimane stabile intorno al 24-25% tra il 1990 e il 2010. Il tasso di aumento è aumentato successivamente, raggiungendo il 36% nel 2023.

Il genere gioca anche un ruolo: le ragazze hanno tassi leggermente più alti di miopia rispetto ai ragazzi, che i ricercatori collegano a fattori come il tempo trascorso all'aperto inferiore e un maggiore coinvolgimento in attività che richiedono una messa a fuoco ravvicinata. Una lunga educazione e il vivere in aree urbane aumentano anche il rischio di miopia.

Preoccupazione globale

La miopia potrebbe diventare un "fardello per la salute globale" in futuro, avverte lo studio. Questo è particolarmente vero per i paesi con reddito pro capite inferiore e medio, dove un aumento più elevato è previsto. L'Asia è prevista come la regione con la più alta prevalenza del 69% entro il 2050, probabilmente a causa delle età di inizio della scuola più premature.

Il Giappone e la Corea del Sud avevano la più alta prevalenza tra il 1990 e il 2023, con quasi l'86 e il 74% di giovani che soffrono di miopia rispettivamente. La Russia, Singapore e la Cina seguivano da vicino, con tassi di prevalenza del 46%, 44% e 41% rispettivamente. Al contrario, la miopia era meno diffusa in vari paesi africani come l'Uganda e il Burkina Faso, con incidenze rispettivamente dell'1,3%. In Paraguay, lo studio riferisce che meno dell'1% dei giovani era colpito.

L'allarmante stima suggerisce che entro il 2050 oltre 740 milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo saranno colpiti dalla miopia, rappresentando circa il 40% di quelli di età superiore ai cinque anni. Questa alta prevalenza è probabilmente dovuta ai cambiamenti dello stile di vita, con i geni che svolgono un ruolo secondario e il tempo trascorso all'interno e l'uso degli schermi che sono i principali fattori contribuenti.

Data la alta prevalenza e la previsione che la miopia diventi un "fardello per la salute globale", in particolare nei paesi con reddito pro capite inferiore e medio, è fondamentale sensibilizzare sulla miopia e promuovere attività all'aperto e un uso equilibrato degli schermi tra i bambini.

