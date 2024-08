- In Turingia sono stati segnalati casi di aumento della presenza di globuli blu

La malattia della lingua blu continua a diffondersi in Turingia. I primi casi di questa malattia sono stati identificati in due fattorie ovine situate nella regione di Gotha, confinante con il distretto di Wartburg, come annunciato dalle autorità del distretto di Gotha.

In precedenza, la malattia era stata rilevata in Turingia in 7 pecore e 4 mucche dalla metà di agosto. Sono state colpite la regione di Eichsfeld con 6 casi, la regione di Wartburg (4) e la regione di Nordhausen (1).

La malattia della lingua blu, specificamente del serotipo 3, si sta diffondendo dall'Europa nordoccidentale, compresi i Paesi Bassi e il Belgio, verso Turingia dal mese di ottobre 2023. Non rappresenta un rischio per gli esseri umani, ma può causare febbre e perdita di appetito nel bestiame come pecore e mucche.

Entro il 23 agosto, erano stati segnalati più di 4.800 fattorie infette in tutto il Paese, con 2.465 nella Renania Settentrionale-Vestfalia, secondo l'Istituto Friedrich-Loeffler.

