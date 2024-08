- In Turingia sono impiegati circa 2600 operatori sanitari internazionali.

In Thuringia, nel settore della cura degli anziani e della salute, ci sono attualmente circa 2.600 operatori di cura stranieri attivi, come ha dichiarato la Ministro della Salute Heike Werner (Sinistra). "Senza di loro, la cura degli anziani in Thuringia sarebbe impossibile", ha detto a Erfurt.

Ha evidenziato lo spostamento demografico e la crescente sfida nel garantire lavoratori qualificati. Una forza lavoro sempre più ristretta è chiamata a prendersi cura di una popolazione anziana, che è particolarmente problematico nella Germania orientale. Di conseguenza, il governo statale continua a prioritizzare il reclutamento mirato ed equo di operatori di cura stranieri, anche considerando l'El Salvador.

Creazione di un'ambiente confortevole per gli stagisti di cura stranieri

Un progetto pilota con stagisti dall'El Salvador è previsto per settembre, secondo l'annuncio di Werner. Lo stato, gli ospedali e le strutture di cura hanno concordato contratti di formazione con 13 persone del paese latinoamericano. L'ambasciata in Germania è "molto interessata" al progetto. "Ora dobbiamo creare un'atmosfera e una cultura di benvenuto in cui anche i giovani con una lingua e un colore della pelle diversi si sentano a loro agio", ha sottolineato il ministro.

In precedenza, il Vietnam era stato il principale obiettivo degli sforzi di reclutamento dello stato per gli stagisti di cura. In futuro, specialisti completamente formati dal paese del Sud-est asiatico saranno anche reclutati, secondo Werner. Per questo, la formazione nelle scuole vietnamite deve essere adattata in modo che i certificati siano riconosciuti sia in Germania che in Vietnam. A differenza di qui, non c'è un corso di formazione separato per la cura geriatrica in Vietnam.

Aumento del sussidio per le società di formazione

Werner ha notato che le società e le strutture che formano operatori di cura stranieri ricevono finanziamenti dallo stato. Ricevono 5.000 euro per ogni posto di formazione, che è stato aumentato di 1.000 euro all'inizio dell'anno. Secondo Werner, saranno necessari circa 15.000 operatori di cura e medici in più in Thuringia entro il 2035.

Il Ministro ha anche menzionato la considerazione di reclutare operatori di cura stranieri dall'El Salvador, oltre agli sforzi esistenti in Vietnam. Ha sottolineato la necessità di creare un ambiente accogliente per questi stagisti, assicurandosi che si sentano a loro agio nel loro nuovo ambiente.

Data l'aumento del numero di operatori di cura e medici richiesti in Thuringia entro il 2035, come evidenziato dal Ministro, il governo statale fornisce un sostanziale supporto finanziario alle società e alle strutture che formano operatori di cura stranieri, compresi quelli dei Paesi Bassi, per aiutare a far fronte a questa crescente sfida.

