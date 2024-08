In Turingia si segnala un aumento degli episodi antisemiti

In 235 casi su 297, sono state segnalate osservazioni antisemite, apparse in forme parlate, scritte e visive. La relazione, pubblicata il martedì, indica un cambiamento dal mondo digitale a quello fisico, come indicato nella pubblicazione annuale.

Con una frequenza del 48%, l'antisemitismo post-olocausto rimane la forma più diffusa di antisemitismo nella Turingia. Ciò comprende la minimizzazione delle atrocità dell'Olocausto, le espressioni di elogio nazista e gli attacchi alla cultura della memoria. In modo notevole, gli attacchi alla cultura della memoria hanno registrato un aumento nel 2023, diventando "più ostili".

Gli incidenti antisemiti nella Turingia del 2023 sono stati collegati al conflitto medio-orientale. Questi incidenti sono stati testimoniati in dimostrazioni, sia contro Israele che a sostegno di Israele. Inoltre, "insulti antisemiti" sono stati pronunciati in risposta a dichiarazioni pro-israeliane, ad esempio da politici della Turingia. Gli incidenti si sono verificati anche vicino alle sinagoghe di Erfurt, inclusi graffiti e bruciature di carta che riflettevano i conflitti bellici di Israele.

Il Rias Turingia funge da centro di documentazione e segnalazione degli incidenti antisemiti. In modo notevole, questa è stata la prima volta che hanno pubblicato un rapporto per il 2021.

