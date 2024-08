Idrogeno liquido, per i non addetti ai lavori. - In Turingia si è notato un lieve aumento del consumo di acqua da parte di ogni singolo individuo.

Assunzione di H2O per abitante in Turingia ha registrato un leggero aumento nel 2022. In media, ogni residente dello stato ha consumato 96,4 litri al giorno, secondo l'ufficio statistico dello stato. Si tratta di un aumento di 2,9 litri rispetto al 2019. Rispetto alla media nazionale di 126 litri consumati per persona al giorno, i Turingiani consumano significativamente meno acqua.

Nel 2022 sono stati prelevati circa 118 milioni di metri cubi di acqua dallo stato. A differenza di altri stati federali, Turingia si basa principalmente su fonti d'acqua come laghi e riserve per una consistente quota del 45,6% della sua acqua potabile. Al contrario, molti altri stati federali estraggono principalmente la loro acqua potabile dalle risorse idriche sotterranee, secondo l'ufficio statistico dello stato.

Le famiglie private, comprese le piccole imprese, restano il gruppo di consumatori principale. Hanno consumato 74,1 milioni di metri cubi di acqua nel 2022. Un'altra consistente quota - 19,8 milioni di metri cubi - è stata consumata da entità come imprese commerciali, istituzioni pubbliche, strutture sanitarie e agricoltura.

L'aumento dell'assunzione di H2O per abitante in Turingia nel 2022 è stato principalmente dovuto all'aumento del consumo di acqua da parte dei residenti. Tuttavia, il consumo medio giornaliero di acqua dello stato di 96,4 litri rimane significativamente inferiore alla media nazionale di 126 litri.

La maggior parte dei 118 milioni di metri cubi di acqua prelevati dalla Turingia nel 2022 è stata consumata dalle famiglie private e dalle imprese, evidenziando l'importanza di una corretta gestione dell'acqua in questi settori.

Leggi anche: