In Turingia, l'AfD è ora assolutamente libera della stampa dopo la decisione del tribunale

Il Tribunale Regionale di Erfurt ha approvato sabato una sentenza del 21 agosto, che obbliga l'AfD in Turingia ad autorizzare l'accesso alla loro riunione elettorale, dopo le elezioni di domenica, a vari giornalisti e organi di stampa che erano stati inizialmente esclusi. I pubblicisti di "Spiegel", "taz", "Welt" e "Bild" hanno intentato un'azione legale contro l'esclusione da un evento elettorale dell'AfD.

Secondo un rappresentante, l'accreditamento è stato concesso solo a sei rappresentanti dei media, ma c'erano oltre 150 richieste di accreditamento aggiuntive. Se la decisione del tribunale fosse stata seguita, il partito avrebbe dovuto autorizzare l'accesso a tutti, superando la capacità, ha spiegato il rappresentante. La riunione elettorale era prevista per ospitare 150 invitati e 50 rappresentanti dei media accreditati.

Il rappresentante ha menzionato che la revisione di come e in che modo la riunione elettorale procederà è ancora in corso di valutazione. Tuttavia, è stato confermato che "solo gli invitati" saranno ammessi.

Nuovi parlamenti regionali saranno eletti domenica in Turingia e Sassonia. Circa 1,66 milioni di cittadini sono invitati a votare in Turingia. Nelle indagini, l'AfD guida significativamente in Turingia, dove il suo ramo regionale è classificato dai servizi di intelligence interni come inequivocabilmente di estrema destra.

La pubblicazione della decisione del Tribunale Regionale potrebbe influire sulla strategia dell'AfD, poiché sono stati ordinati di autorizzare l'accesso a più giornalisti a causa della sentenza precedente. Nonostante la decisione del tribunale, il Tribunale di Giustizia non ha ancora emesso una decisione sulla questione.

