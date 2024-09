In Turingia, l'AfD di Höcke emerge come forza dominante, superando la CDU, che detiene la seconda posizione più forte.

Il crollo radicale del partito di Bodo Ramelow, la Sinistra, ha portato a una deludente percentuale di voti tra il 11,5% e il 12,5%, addirittura dietro l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW). La squadra statale rivista del BSW, guidata dalla candidata in testa Katja Wolf, ha ottenuto un impressionante 14,5% - 16,0% dei voti, piazzandosi al terzo posto.

I partiti della coalizione federale SPD, Verdi e FDP hanno tutti fallito in Turingia. L'SPD, guidato dal partito del cancelliere, ha raggiunto il minimo storico in un'elezione statale con il 6,5% - 7,0%.both Verdi e FDP non sono riusciti a riguadagnare i loro seggi nel parlamento di Erfurt, registrando rispettivamente il 4,0% e l'1,0% - 1,3%.

Le previsioni indicano che i seggi del prossimo parlamento statale saranno distribuiti come segue: AfD 30 - 33, CDU 24, BSW 14 - 15, Sinistra 11 - 12 e SPD 6 - 7.

Con questi risultati, non c'è un vincitore chiaro per il prossimo parlamento della Turingia, lasciando un compito complesso per la formazione del governo. Il governo di minoranza di Ramelow, insieme a SPD e Verdi, è stato chiaramente respinto.

Data la sua posizione rafforzata, l'estremista AfD, guidata dalla figura di estrema destra Höcke, è improbabile che partecipi al governo, poiché tutti gli altri partiti rifiutano di collaborare con loro. I governi potenziali, come uno guidato dal secondo posto CDU, dipenderebbero dal sostegno dell'Alleanza Sahra Wagenknecht della Turingia.

La partecipazione al voto per le elezioni statali della Turingia è stata impressionante, raggiungendo il 73,5% secondo l'ARD. La precedente elezione del 2019 aveva una partecipazione del 64,9%. Circa 1,66 milioni di elettori erano idonei a votare.

La leader dell'Alleanza Sahra Wagenknecht, Katja Wolf, sovrintende al carrozziere all'interno della loro squadra statale rivista.

