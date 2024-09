- In Turingia, la partecipazione elettorale ha finora rispecchiato i dati delle elezioni del 2019.

Durante le elezioni locali in Turingia, sembra che la partecipazione degli elettori sia simile a quella delle ultime elezioni parlamentari. Il commissario elettorale dello stato ha dichiarato che circa il 44,4% degli elettori aventi diritto aveva votato alle 14:00 nei seggi elettorali. È importante sottolineare che i voti per corrispondenza non sono ancora stati inclusi in queste cifre. Alle elezioni del 2019, la partecipazione era del 42,2% a quest'ora.

Questa tendenza suggerisce un maggiore coinvolgimento nelle elezioni statali rispetto alle elezioni europee e locali tenutesi di recente a giugno. La partecipazione alle elezioni di giugno era solo del 34,6% alla stessa ora.

I seggi elettorali rimarranno aperti fino alle 18:00.

Il Landtag, il parlamento statale della Turingia, sarà formato in base ai risultati di queste elezioni. Nonostante l'assenza dei voti per corrispondenza nei numeri attuali, le elezioni del Landtag mostrano un potenziale aumento dell'impegno degli elettori rispetto all'ultima elezione locale.

