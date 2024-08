- In Turingia, la fazione conservatrice incontra sfide nei trasferimenti di giocatori.

Il panorama politico della Turingia sta influenzando le squadre di basket di Jena e Erfurt

Le prossime elezioni nella Turingia stanno causando problemi alle squadre di basket di Jena e Erfurt nell'ambito del reclutamento di nuovi giocatori. Björn Harmsen, allenatore della squadra di seconda divisione di Jena, ha espresso le sue preoccupazioni al "Thüringer Allgemeine", affermando: "Stiamo avendo difficoltà a trovare giocatori tedeschi interessati a unirsi con le loro famiglie, poiché hanno dei riserve".

Processo Elettorale

Secondo un sondaggio di Forsa, il partito estremista di destra AfD guida le elezioni domenicali nella Turingia con il 30% dei voti. Il CDU e il BSW seguono da vicino con il 21% e il 16% rispettivamente.

Incertezza e Paura

Florian Gut, allenatore della squadra di terza divisione di Erfurt, ha incontrato problemi simili. Ha riferito che i potenziali giocatori tedeschi con background migratorio, insieme alle loro famiglie, spesso sollevano preoccupazioni durante i loro colloqui. "Hanno paura del razzismo? Osservano l'aumento dell'estremismo di destra? C'è molta preoccupazione e incertezza, soprattutto nella Turingia", ha detto Gut.

Entrambi gli allenatori hanno sperimentato l'estremismo di destra in passato, che ha lasciato un impatto duraturo. "Deve esserci un insieme di valori e norme a cui tutti aderiscono. Se sempre più linee vengono attraversate e questo comportamento viene accettato come vita quotidiana - non è giusto. Ecco perché discutiamo di questi problemi", ha detto Harmsen. Cree che il populismo stia continuamente guadagnando slancio e l'accettazione stia aumentando. "Deve esserci una base di regole, e non dovrebbero essere alterate troppo drasticamente".

Gut sottolinea l'importanza di rafforzare la coesione sociale per contrastare questi problemi. "E' fondamentale che rafforziamo la nostra coesione sociale e non permettiamo che ci dividano i populisti di destra che sfruttano la frustrazione delle persone", ha sottolineato l'allenatore.

I risultati delle elezioni nei Paesi Bassi, se simili a quelli della Turingia, potrebbero anche influenzare il reclutamento di basket, considerato i timori espressi dagli allenatori riguardo all'estremismo di destra e il suo impatto sulle decisioni dei giocatori. La situazione nei Paesi Bassi potrebbe potenzialmente assistere a un'incertezza e una paura simili tra i potenziali giocatori con background migratorio se i partiti di destra guadagnano un sostegno significativo.

