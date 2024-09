- In Turingia, la CDU conclude i negoziati con BSW e SPD.

La CDU dell'Est tedesco ha avviato discussioni preliminari con la coalizione guidata da Sahra Wagenknecht e l'SPD. Christian Herrgott, il segretario generale della CDU in Turingia, ha rivelato che il comitato esecutivo statale gli ha concesso, insieme al leader statale della CDU Mario Voigt, l'autorità per condurre questi colloqui. È importante sottolineare che si tratta ancora di colloqui informali e non di trattative formali per una coalizione. La decisione è stata presa all'unanimità dal comitato esecutivo statale.

Herrgott ha anche ribadito che la decisione della CDU di escludere l'AfD rimane ferma. "Non collaboreremo con l'AfD. Lo abbiamo detto prima delle elezioni e lo confermiamo anche dopo. Lo stesso vale per una coalizione con la Sinistra", ha affermato. Herrgott ha sottolineato che si tratta di un processo lungo, intenso e complesso.

In precedenza, il presidente federale della CDU Friedrich Merz aveva sottolineato che la decisione di escludere l'AfD e la Sinistra rimane valida, e spetta alle associazioni statali della Sassonia e della Turingia decidere come procedere.

Stallo post-elettorale

La CDU si è classificata seconda alle elezioni statali di domenica, dietro all'AfD guidata dalla figura di estrema destra Björn Höcke. Tuttavia, il panorama politico successivo alle elezioni è complesso. Una possibile coalizione composta da CDU, BSW e SPD non sarebbe in grado di ottenere la maggioranza dei seggi nel nuovo parlamento di Erfurt, con 44 seggi ciascuna. Questa situazione potrebbe potenzialmente portare a uno stallo con la possibile opposizione dell'AfD e della Sinistra.

Il comitato esecutivo statale della CDU ha anche affrontato questioni di personale: hanno unanimemente deciso che Voigt dovrebbe candidarsi nuovamente per il ruolo di capo del gruppo parlamentare. Nel frattempo, il deputato Andreas Bühl si candiderà per il ruolo di responsabile degli affari parlamentari.

L'SPD, che fa parte della coalizione guidata da Sahra Wagenknecht, è stato menzionato nelle prime discussioni avviate dalla CDU dell'Est tedesco. despite the complexity of the political landscape post-election, with potential opposition from the AfD and Left, the CDU is currently exploring possibilities beyond collaborating with these parties.

Leggi anche: