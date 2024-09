In Turingia, la CDU, BSW e SPD iniziano formalmente la loro partecipazione al processo di votazione iniziale.

Circa quattro settimane dopo le elezioni statali, CDU, BSW e SPD della Turingia intraprenderanno lunedì discussioni formali esplorative. Durante questo incontro, i capi dei tre partiti esamineranno la possibilità di una 'coalizione nero-rossa'. Queste conversazioni esplorative servono da preludio a eventuali trattative di coalizione. Il leader della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha già condotto colloqui iniziali con i leader delle altre due partiti. L'obiettivo di Voigt è assicurarsi la posizione di Ministro Presidente, poiché la CDU si trova all'opposizione nella Turingia da dieci anni.

Nella Turingia, l'AfD è emersa come il partito più potente per la prima volta nelle elezioni statali tedesche. Hanno superato la CDU, che ritiene di avere il mandato per formare il governo. Il BSW si è classificato al terzo posto, mentre il partito di sinistra del Presidente del Ministro uscente Bodo Ramelow si è classificato al quarto posto. Il SPD è riuscito a ottenere un posto nel parlamento statale con un risultato a una cifra, mentre i Verdi e il FDP non sono riusciti a qualificarsi.

Costituire un governo nella Turingia si presenta particolarmente difficile date le risultati delle elezioni. Una 'coalizione nero-rossa' rappresenterebbe solo 44 dei 88 voti nel parlamento statale. Per risolvere lo stallo, è necessario almeno un voto dall'opposizione. Le richieste del partito di Wagenknecht di includere la posizione della Turingia sulla guerra in Ucraina nelle trattative incontrano incertezza da parte degli altri due partner. Poco prima dell'inizio delle discussioni esplorative, la gioventù socialdemocratica della Turingia ha espresso il proprio dissenso nei confronti dei socialdemocratici che partecipano al governo.

