In Tunisia, l'organo elettorale approva tre persone come potenziali candidati per il voto presidenziale.

Il rappresentante del Tribunale Amministrativo, Faycal Bouguerra, ha smentito questa descrizione. Secondo lui, sia l'ISIE che i candidati interessati sono stati notificati "nel medesimo giorno" delle decisioni del tribunale, durante un'intervista con la stazione radio Mosaique FM.

La Commissione Elettorale aveva già bocciato questi candidati lo scorso agosto, sostenendo che non avevano sufficienti sostenitori per le loro candidature. I tre candidati esclusi avevano poi fatto ricorso al Tribunale Amministrativo e avevano vinto – ma non possono ancora candidarsi. In realtà, l'ISIE ha escluso un totale di 14 candidati.

Di conseguenza, l'ex parlamentare Zouhair Maghzaoui e l'imprenditore Ayachi Zammel rimangono gli unici avversari validi del presidente. Lunedì è stato annunciato che Zammel è stato arrestato, come riferito dal suo team. Gli sono state mosse accuse di aver fornito informazioni false relative alla sua campagna.

Sabato è stata diffusa una petizione, firmata da diversi tunisini influenti e gruppi della società civile, che ha invitato l'ISIE a rispettare la legge e a evitare azioni che potrebbero minacciare la trasparenza e l'autenticità delle elezioni.

Saied è stato eletto attraverso un processo democratico nel 2019. Nel 2021, ha utilizzato un articolo di emergenza per rimuovere il governo. Da allora, ha rivisto la costituzione con l'obiettivo di consolidare il potere. Attualmente, molti avversari di Saied si trovano in carcere.

mal/bfi

