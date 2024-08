In Thailandia, sei persone muoiono dopo aver consumato liquori in bottiglia.

In Thailand, almeno sei persone sono morte e altre 22 si trovano in condizioni gravi dopo aver consumato alcol contaminato da metanolo. Lo ha reso noto l'Amministrazione Metropolitana di Bangkok. La maggior parte di questi decessi e casi gravi è stata segnalata nel distretto di Khlong Sam Wa, nella parte nord-ovest di Bangkok, dove le autorità hanno scoperto 19 punti di vendita illegali di alcolici.

La Thailandia ha severe regolamentazioni sull'alcol che ne limitano la vendita a determinati orari e ne proibiscono la vendita in giorni di festa religiosa. Tuttavia, i critici sostengono che queste severe restrizioni alimentano un mercato nero per l'alcol a basso costo prodotto in distillerie fatte in casa, spesso denominato "Ya Dong".

Questo alcol illegale viene spesso adulterato con metanolo per intensificarne gli effetti. Il consumo di metanolo può causare cecità, danni al fegato e, in casi gravi, la morte.

Il capo dell'ufficio amministrativo distrettuale di Khlong Sam Wa, Somwang Chaiparkraiwan, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che le autorità avevano preso provvedimenti contro i venditori illegali di alcolici nella zona. Ha dichiarato: "La polizia e il dipartimento delle entrate hanno arrestato i colpevoli".

