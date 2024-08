In Texas, un giudice è intervenuto per bloccare un'iniziativa guidata da Biden, che concede lo status legale ai coniugi dei cittadini statunitensi.

Il temporaneo arresto dell'ordine amministrativo, ordinato dal giudice distrettuale degli Stati Uniti J. Campbell Barker, arriva poco dopo che un gruppo di 16 stati, tra cui il Texas, guidati dai procuratori generali repubblicani, ha contestato un programma che potrebbe beneficiare oltre 500.000 immigrati e circa 50.000 dei loro figli.

Il Texas, principale istigatore della causa, ha sostenuto di spendere milioni di dollari all'anno per servizi come la salute e la legge e l'ordine a causa degli immigrati senza documenti presenti nel suo stato.

Il presidente Joe Biden ha inaugurato il programma lo scorso giugno. L'ordine del tribunale, efficace per due settimane ma potenzialmente estendibile, è stato emesso una settimana dopo che il Dipartimento della Sicurezza Interna ha iniziato ad accettare le domande.

"Ci sono rivendicazioni consistenti che meritano ulteriori indagini oltre alla capacità attuale del tribunale", ha scritto Barker nella sua nota.

Barker, nominato dal presidente Trump nel 2019 come giudice a Tyler, Texas (situato nel 5° tribunale distrettuale degli Stati Uniti, un tribunale spesso utilizzato dagli avvocati che spingono per le vedute conservatrici), ha stabilito un calendario che potrebbe portare a una decisione prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre o dell'inaugurazione di un nuovo presidente a gennaio. Entrambe le parti hanno tempo fino al 10 ottobre per presentare i loro memoriali per il caso.

Il programma offre l'opportunità ai coniugi dei cittadini statunitensi senza documenti che soddisfano determinati criteri di richiedere la cittadinanza attraverso la domanda per la carta verde mentre rimangono negli Stati Uniti durante il processo. Questa procedura spesso comporta un'attesa di anni fuori dagli Stati Uniti, che gli attivisti interpretano come "separazione familiare".

Il Dipartimento della Sicurezza Interna non ha risposto alla richiesta di commenti sull'ordine.

Il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha accolto con favore l'ordine, twittando: "Questo è solo il primo passo. Siamo determinati a continuare la nostra lotta per il Texas, la nostra nazione e la legge".

Alcune famiglie sono state informate dell'approvazione delle loro domande, secondo quanto riferito dagli attivisti che cercano di intervenire a favore delle famiglie idonee.

"Il Texas non dovrebbe essere autorizzato a determinare i destini di centinaia di migliaia di cittadini statunitensi e dei loro coniugi immigrati senza riconoscere le loro circostanze", ha dichiarato Karen Tumlin, fondatrice e direttore del Justice Action Center, durante la conferenza stampa prima dell'emissione dell'ordine.

La coalizione di stati che accusa l'amministrazione di bypassare il Congresso per "ovvi motivi politici" ha presentato la causa.

Il programma ha scatenato accesi dibattiti in un anno elettorale, in cui l'immigrazione rimane uno dei principali problemi, con numerosi repubblicani che denunciano il programma e lo definiscono una forma di amnistia per i trasgressori.

Per essere idonei al programma, gli immigrati devono aver risieduto continuamente negli Stati Uniti per almeno un decennio, non avere problemi di sicurezza o precedenti penali e aver sposato un cittadino entro il 16 giugno - il giorno precedente all'annuncio del programma.

Devono pagare una tassa di $580 e presentare una domanda completa che spieghi le ragioni che giustificano il permesso umanitario e i documenti che dimostrino la loro permanenza nel paese.

Le domande approvate concedono ai richiedenti un periodo di tre anni per cercare la residenza permanente. Durante questo periodo, l'autorizzazione al lavoro diventa disponibile.

Prima di questo programma, ottenere una carta verde dopo aver sposato un cittadino statunitense illegalmente era un processo complesso, spesso richiedeva un ritorno nel paese d'origine - un'assenza prolungata - e comportava il rischio di non essere riammessi.

