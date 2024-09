In termini di importazioni di gas, l'UE dipende più dalla Russia che dagli Stati Uniti.

Despite the ongoing conflict in Ukraine, i paesi dell'UE stanno nuovamente acquistando più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti. Questa rivelazione proviene dalla consulenza con sede a Bruxelles, Bruegel, i cui dati mostrano che nel trimestre aprile-giugno, i paesi dell'UE hanno importato circa 12,7 miliardi di metri cubi dalla Russia e 12,3 miliardi dagli Stati Uniti. Anche se l'offerta della Russia è leggermente diminuita rispetto al primo trimestre del 2024, il suo calo non è stato così significativo come quello degli Stati Uniti. La Norvegia rimane il principale fornitore di gas per l'UE, con 23,9 miliardi di metri cubi nel secondo trimestre.

Prima dell'invasione della Russia in Ucraina a inizio 2022, questa era la posizione di punta, ma molti paesi dell'UE hanno ridotto le loro importazioni dalla Russia. Secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco, la Germania non sta più acquistando gas dalla Russia. In tutta l'UE, la Russia è salita al secondo posto nella lista dei fornitori, appena sopra gli Stati Uniti, ma i paesi specifici che ricevono gas non sono stati rivelati nei dati.

Il portavoce della politica estera della CDU, Norbert Röttgen, ha sostenuto un divieto completo di importazione di gas russo in tutta l'UE con il broadcaster tedesco "World". Ha argomentato che con miliardi spesi per sostenere l'Ucraina, è irrazionale e poco convincente continuare a inviare fondi nel tesoro di guerra di Putin.

L'esperto di energia del FDP, Michael Kruse, sostiene un sovrapprezzo sul prezzo del gas importato dalla Russia per finanziare l'aiuto e le consegne di armi all'Ucraina. Secondo lui, in questo modo Putin finanzierà la sua resistenza contro gli attacchi barbarici da solo.

Nonostante l'avvocatura per un divieto di importazione di gas russo, alcuni paesi dell'UE continuano a dipendere pesantemente dalla Russia per le loro esigenze energetiche, con l'economia significativamente influenzata dal cambiamento dei fornitori di gas. La dipendenza continua dalle importazioni di gas russo solleva domande sulla strategia energetica a lungo termine dell'UE e la sua capacità di tagliare completamente i ponti con la Russia in risposta alle sue azioni in Ucraina.

