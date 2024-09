In teoria, la batteria di un veicolo elettrico potrebbe fornire elettricità a una casa per circa dieci giorni.

Elettromobili: in Europa, la ricarica non è così esigente come si potrebbe pensare, secondo Nicolai Woyczechowski, a capo di Virta Germania. In un'intervista, ha sottolineato che la ricarica domestica è la norma per la maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici. Questa ricarica domestica trasforma le auto elettriche in una fonte di energia per l'uso domestico.

Come nel dilemma del pollo e dell'uovo, non è chiaro se si debbano installare punti di ricarica pubblici abbondanti per incoraggiare l'uso di veicoli elettrici o raggiungere prima un numero significativo di veicoli elettrici. Woyczechowski suggerisce la seconda opzione, "Non tutti acquistano un'auto solo per ricaricarla pubblicamente", ha sottolineato. Secondo i dati di Virta Germania, il 60-70% degli utenti preferisce ricaricare a casa o al lavoro.

Il governo tedesco ha piani ambiziosi per i punti di ricarica pubblici. Entro il 2030, mirano a fornire un milione di tali punti. Tuttavia, Woyczechowski ritiene che sia un obiettivo ambizioso che potrebbe non essere raggiungibile. Egli sottolinea che la maggior parte dei proprietari di veicoli è un ricarica domestica, e quindi, milioni di punti pubblici potrebbero non essere necessari.

Woyczechowski promuove i veicoli elettrici come parte cruciale della transizione verso la mobilità sostenibile. Ma egli crede che il potenziale sia molto più grande. Le auto elettriche possono anche fare da fonti di backup per le case, poiché rimangono per lo più inutilizzate. Con un'auto elettrica all'avanguardia, "teoricamente, potresti alimentare tutta la tua casa per dieci giorni", ha spiegato.

In Finlandia, Virta ha già entrato nel mercato della regolazione della frequenza. Woyczechowski ha detto: "Possiamo regolare più di un megawatt di elettricità connessa in pochi secondi". Questo aiuta a prevenire gli blackout.

Woyczechowski ha parlato delle sue esperienze con la mobilità elettrica, dei motivi per cui ha affrontato le acque gelide della Finlandia per i fondi di investimento e dell'impatto dei veicoli elettrici nei centri urbani nell'ultimo episodio del podcast "So techt Deutschland".

