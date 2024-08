- In tempi recenti, la polizia del Saar ha utilizzato più frequentemente i taser.

La polizia del Saarland ha utilizzato i dispositivi Taser 31 volte nell'anno precedente. Si è trattato di un aumento di quattro casi rispetto all'anno precedente, come ha rivelato il quartier generale della polizia dello Stato del Saarland alla dpa su richiesta. Nel 2024, sono state minacciate altre 68 volte l'applicazione di dispositivi a impulsi elettrici a distanza. Non erano disponibili dati iniziali per il primo semestre del 2025.

In totale, la polizia del Saarland ha a disposizione 100 unità Taser, garantendo che quasi ogni squadra di pattuglia ne abbia una, come ha aggiunto il quartier generale. La polizia del Saarland utilizza i dispositivi a impulsi elettrici a distanza dal 2020.

Ferite cutanee superficiali in 14 casi

Lo scorso anno, 14 persone hanno subito "ferite cutanee superficiali, comprese le arrossature e i segni di puntura delle punte delle frecce", dopo l'uso dei Taser. In un caso, c'è stata un'altra ferita. La natura della seconda ferita in questo caso è rimasta incerta all'inizio. Una ferita secondaria si riferisce tipicamente a una caduta, ha chiarito il portavoce.

L'arma da shock elettrico è destinata a specifiche situazioni di minaccia in cui altri metodi di intervento sono probabili fallimenti, secondo l'analisi della polizia. Una persona può essere temporaneamente incapacitata per alcuni secondi dopo essere stata colpita da due dardi elettrodi da un dispositivo da shock elettrico.

