In tempi contemporanei, quale valore ha Goethe?

C'era un tempo in cui la gente era più affascinata dal poeta nazionale tedesco Goethe. Un anziano intellettuale è ancora adatto alle conversazioni attuali? Riflettendo sul suo 275° compleanno e imparando ancora qualcosa?

In passato, quando la Kunsthalle federale ha presentato una mostra sostanziale su Goethe, due semplici tavole di legno sono state posizionate all'ingresso, una lunga e una corta. La lunga recitava "Goethe", mentre la corta diceva "Rispetto a un qualsiasi nessuno". L'artista Georg Herold ha utilizzato questa opera per esplorare il concetto di sentirsi insignificanti di fronte a Johann Wolfgang Superstar. Ma il 28 agosto si pone la domanda se sia ancora così. Perché Goethe viene letto meno e rappresentato meno frequentemente. È ancora rilevante?

Per un lungo periodo, questa domanda sarebbe stata incomprensibile, poiché chiunque detenesse una posizione elevata in Germania era Goethe. Era noto come il "miglior sé del popolo tedesco". Durante la sua vita, il poeta, scienziato e appassionato di Italia ha goduto di uno status di celebrità internazionale.

Il 2 ottobre 1808, ha incontrato addirittura Napoleone a Erfurt, la cui influenza e potere si estendevano su gran parte dell'Europa. Napoleone stava facendo colazione quando è apparso Goethe e lo ha calorosamente accolto con la famosa frase "Vous êtes un homme!" ("Sei un uomo"). Imponderabile, forse Napoleone stava indicando che potevano conversare da pari a pari, o forse stava riconoscendo il famoso autore. La Generazione Z avrebbe probabilmente acclamato entusiasta, gridando "Schiaccia!" in quel momento.

Napoleone ha quindi chiesto l'età di Goethe e quando l'autore ha risposto "60", ha lodato la sua longevità. Nonostante altri affermassero che Goethe era diventato piuttosto corpulento in quel periodo, Napoleone ha lodato la sua salute fisica durante la conversazione. Discutendo del bestseller precoce di Goethe "I dolori del giovane Werther", Napoleone ha individuato alcuni passaggi che trovava inverosimili. Goethe ha trovato divertente questo e ha risposto che uno scrittore poteva prendersi tali libertà.

"The Werther" è uscito nel 1774, lanciando Goethe - un uomo di 25 anni all'epoca - quasi overnight nella fama in tutta l'Europa. Il suicidio del personaggio centrale alla fine, causato da una delusione d'amore, è stato ipotizzato abbia spinto altri giovani in situazioni simili al suicidio.

Se un "effetto Werther" sia esistito o meno è un argomento di continua discussione. Come molti altri autori, Goethe è diventato stanco di rispondere alle preoccupazioni su "The Werther". Per illustrare, Napoleone ha pronunciato il difficile nome tedesco di Goethe come "Göt". Quando Goethe ha raccontato l'incidente, probabilmente ha anche scherzato su Napoleone.

Da quando ha lasciato questo mondo nel 1832 all'età di 82 anni, Goethe ha mantenuto una quasi presenza divina sulla Germania. Nonostante le occasionali critiche, come definirlo un nemico della classe alta, misogino o antisemita, il suo status è rimasto intatto. Tuttavia, in anni recenti, sembra che stia accadendo qualcosa che non sarebbe accaduto in passato: l'interesse per Goethe sembra essere in calo.

Un'indagine del 2022 ha rivelato che "Faust" non è più considerato lettura obbligatoria in molti stati federali. L'Associazione tedesca del teatro ha menzionato che la pièce viene rappresentata meno frequentemente e che sono state registrate solo 8 produzioni nella stagione 2022/23, a differenza dei 20 anni precedenti alla pandemia.

"A mio parere, il principale motivo per questo calo è che un anziano uomo bianco intellettuale non è necessariamente la figura principale nei discorsi attuali", analizza Detlev Baur, direttore della rivista specializzata "Die Deutsche Bühne". "Almeno, le reinterpretazioni come 'Doktormutter Faust', che ha debuttato l'ultima stagione e ora viene rappresentata di nuovo", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la lettura a scuola, la dramma critico di Georg Büchner "Woyzeck" ha superato "Faust". La pièce attualmente più rappresentata nei teatri, non sorprendentemente, è "Woyzeck". "C'è un collegamento tra la lettura a scuola e i piani di rappresentazione teatrale, ma ovviamente ci sono anche ragioni più profonde e tematiche", suggerisce Baur. Entrambe le pièce suscitano attualmente un notevole interesse per i ruoli femminili: "Le figure vittimizzate Gretchen e Marie vengono quasi sempre rielaborate o rappresentate di nuovo".

Thomas Steinfeld, che ha recentemente concluso una biografia di quasi 800 pagine del genio letterario ("Goethe - Ritratto di una vita, immagine di un tempo"), ha anche notato il calo della conoscenza di Goethe negli ultimi dieci anni: "Fino a pochi anni fa, si poteva contare sul fatto che le persone avessero una conoscenza di base della vita e dell'opera di Goethe. L'ammirazione per lui si basava su vaghe nozioni di un monumento universalmente valido e venerato". Che le condizioni attuali impongano altrimenti potrebbe non essere dovuto solo a fattori educativi, ma anche a un generale calo della consapevolezza storica.

Un sostenitore di Goethe prova metodi innovativi

Forse le lunghe sessioni di lettura e le rappresentazioni di tre ore non sono più il modo giusto per interagire con il poeta nel 21° secolo. Damian Mallepree da Essen-Kettwig ha sperimentato un approccio alternativo per quattro anni: il formato Instagram "Alles Goethe!". La sua missione è "mantenere vivo il dibattito su Goethe e il suo tempo". A tal fine, l'appassionato di Goethe si confronta con persone che condividono il suo interesse per il poeta o che hanno qualche legame con lui o il suo secolo più volte alla settimana.

Tra gli presenti, c'è stato un fanatico ammiratore di Goethe che è un'infermiera, un artista che ha condiviso le sue prospettive sul mare di Goethe e un specialista della gola che ha condiviso informazioni sulla voce distintiva di Goethe. Inoltre, ci sono eventi in cui gli autori rinomati possono interagire con i partecipanti in chat. Più e più volte emergono fatti interessanti sul consigliere di Weimar: una multinazionale con sede in Corea del Sud e in Giappone, chiamata "Lotte", è stata fondata ispirandosi al personaggio di "I dolori del giovane Werther" di Goethe. Il fondatore della società, Shin Kyuk-Ho, era così affascinato dal romanzo che ha chiamato la sua impresa con il nome del personaggio femminile.

Damian Mallepree esprime i suoi pensieri, dicendo: "Credo che si tratti di connessioni e interazioni". Con un seguito modesto di 1600 persone, afferma di conoscere ciascuno dei suoi follower piuttosto bene. La sua formazione in studi germanici e marketing lo ha portato a scrivere la sua tesi di laurea su Goethe e crede che Goethe sia più un connettore che una guida: "Goethe non ci dice più dove andare, ma ci unisce creando un terreno comune". La sua versatilità e apertura lo rendono un non-conformista: "Goethe non si adatta a categorie semplici, ma lascia spazio all'interpretazione".

Per approfondire la conoscenza di Goethe, non è un compito semplice, avverte il biografo Steinfeld: "Se vuoi apprezzare le sue opere, dovrai espanderti mentalmente". Ma con impegno, emergeranno molte idee. Il suo consiglio per iniziare è semplice: "Inizia con 'Werther'".

