In talune situazioni, le imprese potrebbero non essere obbligate a effettuare un adeguamento salariale.

Lavorare sui piani pensionistici può portare ricompense monetarie. Chi accetta un contratto può ottenere uno sconto del 15% dal proprio capo. Recentemente, sono state affrontate in tribunale le specifiche dei vecchi contratti.

Nel contesto di ciò che viene chiamato conversione salariale per la pianificazione pensionistica, anche i vecchi accordi collettivi possono ora influenzare in modo sostanziale il contributo del datore di lavoro, secondo la legge attuale. Questo è stato confermato dalla Corte del Lavoro Federale (BAG) di Erfurt martedì (Caso No. 3 AZR 285/23).

Al momento, non è chiaro se i datori di lavoro possono evitare completamente lo sconto se un vecchio accordo collettivo non prevede disposizioni di partecipazione per la conversione salariale.

La conversione salariale serve come strumento di pianificazione pensionistica; i dipendenti ne hanno un diritto legale. Durante questo processo, una parte dello stipendio viene canalizzata in un fondo pensione o in una polizza assicurativa diretta, comunemente nota come assicurazione diretta. Di solito, questo è fiscalmente vantaggioso per entrambi i dipendenti e i datori di lavoro.

I datori di lavoro dovevano condividere gli sconti fiscali a partire dal 2018

Dal 2018, è diventato obbligatorio per i datori di lavoro condividere una parte di questi sconti fiscali con il dipendente. In particolare, devono fornire un contributo del 15% per la conversione salariale utilizzata per la pianificazione pensionistica. Gli accordi collettivi possono derogare da questo.

Nel caso in corso, un meccanico del legno della Bassa Sassonia ha richiesto il contributo. L'accordo collettivo di pianificazione pensionistica rilevante risale al 2008 e già include l'opzione per la conversione salariale. I dipendenti che optano per questo acquistano anche un'ulteriore "somma base di pianificazione pensionistica" interamente coperta dal datore di lavoro.

La BAG ha stabilito in questo caso che anche gli accordi anteriori al 2018 possono gestire la conversione salariale nonché il contributo. Questo è stato anche il caso qui con la "somma base di pianificazione pensionistica". Pertanto, in questo caso, non è giustificata alcuna pretesa aggiuntiva del 15%.

La questione di sapere se la stessa cosa si applica agli accordi più vecchi senza disposizioni di partecipazione del datore di lavoro per la conversione salariale è ancora in fase di esame presso la BAG.

Alla luce della sentenza del tribunale, i datori di lavoro possono utilizzare gli accordi collettivi più vecchi per influenzare i loro contributi pensionistici, come visto nel contributo obbligatorio del 15% per la conversione salariale dal 2018. Datori di lavoro e dipendenti possono entrambi trarre vantaggio dalla natura fiscalmente vantaggiosa della pianificazione pensionistica attraverso la conversione salariale.

