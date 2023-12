In Svezia la festa di Santa Lucia diventa neutra dal punto di vista del genere

La città di Malmo, in Svezia, ha annunciato che, per la prima volta, non terrà conto del genere nel momento in cui verrà celebrata la festa di "Lucia".

La festività, che spesso coincide con il solstizio d'inverno, raffigura Santa Lucia - Lucy in inglese - come una giovane ragazza in abito bianco e fascia rossa, con una corona di candele sul capo.

Spesso la scelta di Lucia è stata paragonata a un concorso di bellezza e alcuni hanno criticato i funzionari per aver preferito le Luci pallide e bionde. Quest'anno, Malmo sta ripensando completamente l'idea di Lucia.

"In passato abbiamo sempre chiesto una donna, ma quest'anno abbiamo deciso di non farlo. Ci siamo resi conto che le persone non si identificano sempre con un genere", ha dichiarato a The Local Viveca Byhr Lindén, organizzatrice dei festeggiamenti per Santa Lucia a Malmo.

Ora, Lindén e il suo team nella terza città della Svezia sceglieranno una Lucia in base alle buone azioni e all'impegno civico piuttosto che in base alle foto. Forse è giusto così, visto che Lucia è la patrona dei non vedenti.

L'annuncio ufficiale della nomina della Lucia di Malmo per il 2018 sarà dato il 30 novembre.

La mossa di eliminare il genere come parte della scelta di una Santa Lucia è solo l'ultimo passo negli sforzi nazionali della Svezia per raggiungere la parità di genere.

Secondo il Global Gender Gap Index del World Economic Forum, la nazione è attualmente al quarto posto nel mondo per la parità di genere. È anche il nono Paese più felice al mondo secondo l'Indice mondiale della felicità delle Nazioni Unite.

Finora, almeno due scuole materne svedesi hanno puntato a crescere i bambini in modo neutrale, chiamando tutti i bambini con un pronome di genere "hen" e mescolando tutti i giocattoli insieme invece di etichettarne alcuni per le bambine e altri per i bambini.

L'Agenzia nazionale svedese per l'uguaglianza di genere è stata istituita a Göteborg il 1° gennaio 2018. Il suo obiettivo dichiarato è "che donne e uomini abbiano lo stesso potere di plasmare la società e la propria vita".

Fonte: edition.cnn.com