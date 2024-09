In Spagna si è osservato un calo degli incendi boschivi e dei decessi legati al caldo.

Nuovi record di temperatura in Spagna. L'Agenzia Meteorologica Spagnola (Aemet) ha dichiarato agosto 2022 come il mese più caldo mai registrato, con una temperatura media di 25 gradi. Questo ha superato la temperatura media di 23 gradi dal 1991 al 2020 e ha persino superato i livelli di calore delle estati roventi del 2003 e del 2023. L'Aemet ha condiviso queste informazioni attraverso la loro piattaforma X.

Il 2024 è previsto con una temperatura media di circa 15,8 gradi, in linea con l'anno record del 2022. Di conseguenza, gli anni dal 2020 in poi comporrebbero i quattro periodi più caldi della storia spagnola, ha sottolineato l'Aemet.

In cerca di un rifugio dal caldo opprimente, molti hanno scelto di trovare sollievo nel mare. Tuttavia, il cambiamento climatico sta iniziando ad influenzare anche questi rifugi. Un'ondata di calore ha trasformato il Mediterraneo al largo di Mallorca, la popolare meta turistica spagnola, in un mare tiepido come una vasca da bagno. Un boia nell'ovest dell'isola ha registrato una temperatura dell'acqua di 31,87 gradi, battendo il precedente record di 31,36 gradi, stabilito solo due anni fa.

Ma c'è anche un lato positivo: i danni causati dagli incendi boschivi da gennaio ad agosto 2023 sono stati il 46% in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo Elena Hernández dell'Organizzazione per la Lotta contro gli Incendi Boschivi, questo potrebbe essere attribuito a una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte delle persone quest'anno, poiché l'80% degli incendi è causato da attività umane. La maggiore precipitazione nel primo semestre dell'anno ha anche giocato un ruolo nel minimizzare il rischio di incendi boschivi, poiché gli incendi boschivi tendono a verificarsi in aree che sono state estremamente secche prima dell'incidente, lasciando il terreno e la vegetazione aride.

I decessi legati al calore in Spagna hanno mostrato anche una significativa diminuzione. Il Centro Nazionale per l'Epidemiologia dell'Istituto di Salute Carlos III ha stimato che oltre 7.700 persone sono morte per colpo di calore lo scorso anno. Tuttavia, entro agosto 2023, l'istituzione ha previsto un numero di vittime di circa 3.000, attribuendolo a un inizio di stagione estiva più fresco e a un comportamento più cauto da parte dei gruppi vulnerabili.

