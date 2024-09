In Spagna è stato scoperto un esemplare di dinosauro colossale con un collo allungato di dimensioni sostanziali.

Nella zona di scavo di Lo Hueco, in Spagna, gli archeologi stanno dissotterrando fossili. Le ossa ritrovate si rivelano appartenere a una nuova specie di dinosauro, finora sconosciuta. Si tratta di una scoperta fortunata per i ricercatori, poiché fornisce nuove prospettive sul declino dei giganti del passato.

Un leviatano in Iberia: gli specialisti hanno scoperto un dinosauro lungo circa 20 metri e che pesava un impressionante 15 tonnellate in Spagna. Questo dinosauro erbivoro a collo lungo visse circa 75 milioni di anni fa, come riportato dai ricercatori spagnoli e portoghesi. Essi descrivono il titanosauro nella pubblicazione "Nature Communications Biology**".

Questa specie di dinosauro finora ignota potrebbe fornire importanti informazioni sui dinosauri sull'orlo dell'estinzione circa 66 milioni di anni fa, suggeriscono gli scienziati. La presenza della specie in Spagna indica che l'Europa, a differenza di quanto si pensava in precedenza, ha svolto il ruolo di hub per sauropodi autoctoni e immigrati verso la fine del periodo Cretaceo.

"In precedenza si pensava che quasi tutti i titanosauri europei appartenessero al genere Lirainosaurus, che si è evoluto in isolamento in Europa dalla fine del periodo Cretaceo fino alla sua estinzione", ha spiegato il co-autore Francisco Ortega. Questa scoperta recente suggerisce che i titanosauri si sono spostati in Europa verso la fine del Cretaceo, condividendo affinità con i dinosauri asiatici e nordamericani.

Battezzato come un personaggio di Don Chisciotte

I fossili sono stati ritrovati nel sito di scavo di Lo Hueco, a circa 200 chilometri a sud di Madrid. Secondo Ortega, si tratta di uno dei scheletri di sauropodi più completi mai scoperti in Europa. Ortega ha sottolineato l'importanza del ritrovamento durante la presentazione ai giornalisti.

Il dinosauro appena identificato è stato chiamato "Qunkasaura pintiquiniestra". Il primo nome è un misto tra il luogo della scoperta, la provincia di Cuenca, e "Saura", che significa sia la parola latina per "lucertola" che il pittore Antonio Saura. "Pintiquiniestra" è il nome di una figura regale gigante del "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes.

Il sito di scavo cela ancora altri segreti

Lo Hueco, scoperto durante gli scavi per il progetto della ferrovia ad alta velocità spagnola nel 2007, è considerato uno dei siti paleontologici più importanti d'Europa del Cretaceo superiore. Finora sono stati scavati oltre 12.000 fossili, tra cui sauropodi, tartarughe e coccodrilli.

Ortega ha descritto Lo Hueco come una guida ai sauropodi europei del Cretaceo superiore. Analizzando i resti, i paleontologi sperano di scoprire di più sulle condizioni di vita di quell'epoca. C'è ancora molto da scoprire, ha detto Ortega. "Sappiamo della presenza di almeno un altro esemplare a Cuenca".

