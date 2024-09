In soli tredici minuti, Haaland ha iniziato una partita per il Manchester City.

Manchester City continua a dettare lo standard nella Premier League, con i campioni in carica che rimontano da uno svantaggio iniziale contro il Brentford grazie alla stella del gol Erling Haaland che segna i suoi ottavi e noni gol in sole quattro partite. L'allenatore tedesco Fabian Hürzeler, alla guida del Brighton and Hove Albion, rimane imbattuto nella massima serie. Al contrario, il Liverpool ha subito il primo passo falso sotto la guida del nuovo allenatore Arne Slot, perdendo 0:1 contro il Nottingham Forest.

Hürzeler guida il Brighton a quattro partite senza sconfitte

Il Brighton and Hove Albion, allenato dall'allenatore tedesco Fabian Hürzeler, ha mantenuto il suo record perfetto nella Premier League inglese con un pareggio per 0:0 contro l'Ipswich Town. Nonostante abbia perso l'opportunità di raggiungere temporaneamente il secondo posto, la squadra del 31enne rimane imbattuta dopo quattro partite. Con otto punti, il Brighton si trova comodamente nella metà superiore della classifica, grazie anche al fatto che Hürzeler è diventato il più giovane vincitore del premio "Allenatore del Mese" nella storia della Premier League.

Nel prossimo incontro casalingo del 22 settembre, il Brighton ospiterà il Nottingham Forest allo stadio Falmer.

Il Liverpool incespica per la prima volta

Despite a promising start with three initial victories, new Liverpool FC manager Arne Slot suffered a setback with a 0:1 loss against Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi (72.) was the surprise striker who netted the crucial goal, giving Forest their first win in the Premier League this season.

La macchina da gol di Haaland continua a macinare

Il Manchester City rimane in vetta con quattro vittorie consecutive, grazie alla stella del gol Erling Haaland. L'attaccante norvegese ha ribaltato la partita per il City contro il Brentford con due finte conclusioni (19'/32'). Il Brentford aveva segnato in avvio con Yoane Wissa (1'). Con il bottino di nove gol in sole quattro partite, il Manchester City sembra destinato a costruire sui suoi recenti successi. Il veterano centrocampista İlkay Gündoğan è anche tornato in formazione titolare dopo il suo recupero dall'infortunio.

Le ultime quattro partite senza sconfitte del Brighton and Hove Albion sono state guidate dall'allenatore tedesco Fabian Hürzeler, con l'ultimo risultato che è stato un pareggio per 0:0 contro l'Ipswich Town.

Il Manchester City, dopo lo svantaggio iniziale contro il Brentford, ha fatto affidamento sui suoi ottavi e noni gol di Erling Haaland per conquistare una vittoria per 2-1, mantenendo così il primo posto nella Premier League.

Leggi anche: