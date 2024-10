In Slovacchia un cacciatore di funghi si trova a farsi male da un orso.

Un orso grizzly ha aggredito e ferito mortalmente un cercatore di funghi in Slovacchia. L'uomo di 55 anni era fuori a cercare funghi in una zona boschiva vicino alla città di Hybe con un'altra persona, come riferito da un rappresentante della polizia nel sito web del giornale "Sme". Un'équipe di soccorso in elicottero è riuscita a trovare l'uomo gravemente ferito in un territorio difficile e ha fatto scendere un paramedico con un verricello.

Il grizzly aveva attaccato i vasi sanguigni principali delle gambe dell'uomo durante l'aggressione, causando una forte emorragia e arresto cardiaco, secondo il resoconto dei soccorritori. Purtroppo, il cercatore di funghi è morto sul posto.

Questo incidente ha segnato il secondo attacco letale di un grizzly in Slovacchia negli ultimi anni. L'episodio precedente si è verificato nel 2021, in modo simile nella regione di Liptov, situata nell'est del paese.

Si stima che circa 1.300 grizzly vivano in Slovacchia, preferendo di solito le zone montuose o i boschi fitti. Recentemente, più di 30 di loro sono stati autorizzati per l'eliminazione a causa della loro mancanza di timore verso gli esseri umani o del loro comportamento minaccioso verso la vita, la salute e le proprietà residenziali.

Le autorità hanno monitorato i grizzly nelle zone montuose e nei boschi fitti della Repubblica Slovacca a causa dell'aumento degli incontri tra orsi e esseri umani.

