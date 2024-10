"In seguito, il viaggio di Schumacher in F1 è giunto al termine"...

Le speranze di Mick Schumacher di ottenere un posto fisso in Formula 1 per la prossima stagione sembrano essere sempre più remote. Di recente, sembrava che l'ultima possibilità per Schumacher di ottenere un tale posto fosse svanita. La squadra Sauber, che dovrebbe essere controllata da un costruttore tedesco nel 2025 e trasformarsi in una squadra ufficiale Audi dopo un anno di transizione nel 2026, sembra stia prolungando il contratto con Valtteri Bottas.

Questa notizia delude Schumacher, che ha cercato un'opportunità fresca da quando ha lasciato Haas all'inizio del 2023. È incerto se Schumacher otterrà un posto con il costruttore tedesco di Ingolstadt, lasciando il consulente di Red Bull, Helmut Marko, perplesso, come ha dichiarato in un'intervista a RTL/ntv e sport.de. "Penso che la macchina dell'Audi l'anno prossimo non sarà una vincente. Quindi non ci sarà pressione per l'Audi o per il pilota", ha dichiarato, lasciando intendere Schumacher, e ha ulteriormente argomentato per l'ingaggio di Schumacher. "Sarebbe un confronto perfetto con Nico Hülkenberg".

Assumere Schumacher sarebbe stato quasi privo di rischi, ha detto Marko. "Se non funziona dal punto di vista delle prestazioni, possono sostituirlo fino al 2026", ha dichiarato. "Non so con precisione, ma se la posizione è veramente che Valtteri Bottas avrà l'opportunità, allora è ancora più strano per me", ha sottolineato. "Penso che se Schumacher non ottiene questo posto, allora la sua carriera in Formula 1 è praticamente finita", ha dichiarato l'81enne.

Marko offre consigli a Schumacher

Il consiglio di Marko per Schumacher: "Allora dovrebbe concentrarsi sulle corse di endurance, in cui è stato piuttosto bravo, e farlo". Marko è stato chiaro: "Se rimane nel motorsport, allora deve trovare qualcosa che gli piace, ma dove ha anche possibilità di vincere". Schumacher stesso non ha ancora commentato i suoi piani per il 2025.

Nel frattempo, Red Bull ha preso due giovani talenti del motorsport tedesco, Tim Tramnitz e Oliver Goethe, entrambi di 19 anni, nel suo programma junior. I fan possono aspettarsi altri piloti tedeschi in Formula 1 nel prossimo futuro, a parte Hülkenberg e forse Schumacher? "Con Tramnitz, che abbiamo preso lo scorso anno, ci sono stati risultati positivi", ha guardato indietro Marko all'anno di Tramnitz in Formula 3. Qui, il tedesco ha finito nono su 34 piloti e ha festeggiato la sua prima vittoria alla fine di agosto a Monza per concludere la serie junior.

"Resterà un altro anno in Formula 3 perché non è ancora abbastanza avanti nella sua preparazione per la Formula 2", ha spiegato Marko il piano del giovane di Red Bull e ha aggiunto: "Ma quello deve essere il suo obiettivo chiaro". Se Tramnitz si dimostra nel 2025 in Formula 3, "allora è la volta della Formula 2 per lui", ha promesso Marko. Riguardo alle prospettive di Tramnitz in Formula 1, Marko ha profetizzato: "Sulla base della sua attuale traiettoria, prestazioni e atteggiamento, credo che abbiamo un serio candidato in Tramnitz".

Oliver Goethe, apparentemente discendente di Johann Wolfgang von Goethe, è "in una situazione diversa", ha sottolineato Marko. "Non ha il carattere meticoloso di un tipico tedesco. È, come si dice, un personaggio colorato", ha condiviso il consulente di Red Bull sull

