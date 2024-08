In seguito all'incidente di Solingen, diversi eventi in Renania settentrionale-Vestfalia sono stati cancellati.

"Siamo sinceramente turbati e addolorati dagli incidenti barbarici avvenuti ieri nel paesaggio urbano di Solingen," ha dichiarato il sindaco di Hilden Claus Pommer (indipendente). A causa dei "problemi di sicurezza" e principalmente per "compassione verso i residenti" di Solingen, Hilden ha deciso di cancellare il suo festival culturale previsto per il weekend.

In modo simile, Haan ha dovuto cancellare il suo festival del vino previsto per il weekend. "Non possiamo festeggiare quando la città vicina è in lutto a pochi chilometri di distanza," ha spiegato il sindaco Bettina Warnecke (indipendente). "Il sospetto è ancora a piede libero e la situazione è incerta," ha aggiunto. La cancellazione è stata "difficile" per l'amministrazione comunale di Haan.

Inoltre, la polizia di Mettmann ha annunciato la cancellazione del suo "Giorno della Luce Blu" a Wülfrath domenica. "Considerando il dolore delle vittime dell'attacco di Solingen, abbiamo deciso, data la nostra condizione emotiva, di non organizzare l'evento in quella particolare domenica," hanno dichiarato nella comunicazione ufficiale.

Un aggressore sconosciuto ha accoltellato violentemente diverse persone durante un festival cittadino a Solingen venerdì sera, causando tre morti e otto feriti, cinque dei quali gravi. Le autorità stanno attualmente dando la caccia al sospetto in fuga con numerosi mezzi.

Nonostante il "Festival della Musica" previsto a Düsseldorf, i leader cittadini hanno deciso di rinviarlo come segno di rispetto per la tragedia di Solingen. Anche le altre città della regione stanno vivendo un senso di lutto collettivo e hanno scelto di sospendere temporaneamente le loro festività.

