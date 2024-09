- In seguito alle elezioni in Sassonia, BSW prevede riduzioni di bilancio in collaborazione con la CDU.

Dopo le elezioni regionali in Sassonia, inizia la ricerca di un'alleanza di governo stabile per i prossimi cinque anni. Il Ministro Presidente Michael Kretschmer, la figura più potente all'interno della CDU, non esclude una collaborazione con l'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW). "Non l'ho desiderato, ma devo riconoscere le realtà", ha espresso il politico della CDU lunedì mattina su Deutschlandfunk. Mettendo da parte le ideologie di partito per il bene del popolo della Sassonia, ha suggerito che questo sarebbe stato possibile.

La direzione nazionale della BSW vede valori condivisi con la CDU della Sassonia

La co-presidente della BSW, Amira Mohamed Ali, ha addirittura scoperto valori condivisi con la CDU della Sassonia sotto Kretschmer. Riguardo all'arresto delle consegne di armi all'Ucraina e al rifiuto dell'istituzione di missili USA a medio raggio, ha menzionato di aver osservato sentimenti simili da parte di Michael Kretschmer nel "Morning Magazine" della ZDF. "Vedremo cosa produrranno i colloqui esplorativi", ha dichiarato.

Kretschmer si oppone fermamente - Lo scudo difensivo è essenziale

Kretschmer si è opposto fermamente a questa prospettiva riguardo ai missili USA. L'Europa e la Germania, ha detto lunedì, devono proteggersi. Poiché non possono raggiungere l'autodifesa da soli in Europa o come tedeschi, hanno bisogno degli americani per garantire questa sicurezza. Non ci sono eccezioni per il dispiegamento di missili, uno scudo difensivo, ha affermato.

Risultato elettorale preliminare

Secondo il risultato preliminare, la CDU è emersa come la forza più forte con il 31,9% dei voti. L'AfD è arrivata seconda con il 30,6%, mentre la BSW è riuscita a raggiungere il 11,8% dal nulla e avrà probabilmente un ruolo significativo nella formazione del governo futuro. L'SPD ha ricevuto il 7,3%, e i Verdi il 5,1%. Il Partito della Sinistra è riuscito a entrare nel parlamento regionale con il 4,5%, e si applica una clausola secondo cui entrano nel parlamento secondo il loro secondo risultato di voto, nonostante siano sotto la soglia del 5%. L'affluenza alle urne è stata del 74,4%.

L'AfD, classificata dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Sassonia come sicuramente di estrema destra, avrà 41 seggi nel parlamento regionale (38), la CDU 42 (45). La BSW avrà 15 membri del parlamento. L'SPD avrà 9 seggi (10), i Verdi 6 (12), e la Sinistra anche 6 (14). I Voti Liberi, che hanno ricevuto il 2,3%, sono rappresentati nel parlamento con un membro che ha vinto un mandato diretto. La precedente coalizione di CDU, Verdi e SPD non ha più la maggioranza.

Lunedì mattina, i leader e i segretari generali dei partiti esprimeranno le loro opinioni sui risultati a Dresda. A Berlino, i candidati principali commenteranno anche il risultato. Diversi partiti hanno programmato le loro prime riunioni del consiglio per la sera.

Kretschmer: la formazione del governo non sarà semplice

"Non sarà semplice", ha detto il Ministro Presidente uscente Michael Kretschmer della CDU domenica riguardo alla formazione di una nuova coalizione. "Ma una cosa è certa: con numerosi colloqui e la volontà di fare qualcosa per questa terra, è possibile fornire alla Sassonia un governo stabile che serva la terra e progredisca con umiltà".

Il candidato principale dell'AfD della Sassonia, Jörg Urban, ha promesso di continuare a fare pressione sul futuro governo statale come partito di opposizione. "Faremo ciò che abbiamo fatto per anni nel parlamento della Sassonia: spingeremo questo governo avanti".

L'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) ha definito il risultato "storico" e ha dichiarato chiaramente che non sarebbe stata disponibile come "sostegno" per il Ministro Presidente uscente. "Con noi ci sarà solo un nuovo inizio. Non saremo i creatori della maggioranza", ha detto la presidente del partito Sabine Zimmermann, guardando alle possibili trattative di coalizione.

Il leader dell'SPD Henning Homann ha descritto il risultato come un successo. Dopo i sondaggi, l'SPD temeva per il suo rientro nel parlamento regionale. "Abbiamo costantemente detto che si tratta della Sassonia", ha sottolineato. L'SPD della Sassonia vuole concentrarsi sullo Stato libero, non perdersi in discussioni su questioni politiche federali o globali.

La leader dei Verdi Christin Furtenbacher ha detto che il risultato elettorale non è ciò che il popolo della Sassonia merita. Molte forze politiche hanno tentato di spingere giù i Verdi con tutta la loro forza, ha detto la presidente del gruppo parlamentare Franziska Schubert. "Cosa abbiamo fatto? Siamo rimasti in cima".

Il leader del Partito della Sinistra esige un fondamentale ripartenza del suo partito. Soprattutto, il Partito della Sinistra deve affrontare una revisione completa del risultato. Senza i mandati diretti vinti, sarebbero scomparsi dal parlamento regionale – per la prima volta in un parlamento regionale tedesco dell'Est dal cambio di secolo.

Il leader di stato Stefan Hartmann ha chiamato per una fondamentale ripartenza del partito. Con il loro ingresso in parlamento attraverso la clausola del mandato di base, i

Analista politico Johannes Kiess prevede una situazione complessa di condivisione del potere in Sassonia e Turingia. Il movimento "anti-semáforo" della CDU aggiunge ulteriore complessità. Inoltre, c'è un fattore incerto e fresco con il BSW. "Anche se il BSW scegliesse un approccio cooperativo, la durata della loro partecipazione è dubbia fino alle elezioni nazionali dell'anno prossimo", ha detto Kiess all'agenzia stampa tedesca.

Ricercatore: Non un panorama politico luminoso

Il ricercatore ha dichiarato: "L'AfD, insieme al BSW, potrebbe trarre vantaggio dall'atmosfera sociale attuale. D'altra parte, gli ambienti dell'SPD e dei Verdi sembrano meno propensi ad agire. La CDU è ancora lontana dal forgiare un partenariato con un singolo alleato. Questo non è certo un segnale positivo per il panorama politico tedesco."

Il Sostegno Medio per la CDU in Sassonia Negli Ultimi Cinque Anni è Rimasto Stabile

despite the shifting political landscape in Saxony, the CDU has maintained an average support of around 31% in the regional elections over the past five years. This consistency in voter approval for the CDU has been a significant factor in their continued dominance in the region.

La Media di Partecipazione degli Elettori alle Elezioni in Sassonia è Solitamente Alta

Saxony's elections have consistently seen high voter turnout, with an average of around 74% participating in regional elections over the last decade. This high level of engagement from the population is a testament to the importance they place on local politics and their desire to shape the future of their region.

