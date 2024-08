Ente societario su vasta scala che comprende diversi settori - In seguito alle dimissioni, cosa attende Thyssenkrupp?

Cosa sta succedendo con Thyssenkrupp Steel, il principale produttore di acciaio tedesco? Dopo la recente crisi, quanti dei 27.000 posti di lavoro verranno mantenuti? La situazione è complessa ora, dopo le dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza. Tuttavia, le figure chiave si stanno ancora dando la colpa a vicenda pubblicamente per il pasticcio. Il ministro dell'Economia Robert Habeck promuove l'unità in un'intervista con "Rheinische Post".

Cosa è in pericolo? La divisione acciaio in perdita di Thyssenkrupp Steel sta pianificando una ristrutturazione e una dismissione, con la partecipazione del tycoon ceco Daniel Kretinsky, che detiene il 20%. Per settimane, c'è stato un acceso dibattito tra la direzione dell'azienda e la direzione dell'acciaio riguardo all'ampiezza della ristrutturazione e l'aiuto finanziario dalla società madre mentre la divisione si muove verso l'indipendenza. Lo scorso giovedì, il CEO Bernhard Osburg, il capo della produzione e il direttore delle risorse umane hanno rassegnato le dimissioni immediate.

Quattro membri del consiglio di sorveglianza hanno rassegnato le dimissioni. Including il precedente presidente Sigmar Gabriel, che ha accusato il CEO Miguel López di una campagna diffamatoria contro la direzione dell'acciaio nella sua ultima conferenza stampa come capo della divisione. Ha accusato indirettamente il presidente del consiglio di sorveglianza Siegfried Russwurm di inazione.

Russwurm Risponde

Russwurm ha risposto prontamente. La stessa notte delle dimissioni, ha criticato pesantemente la direzione della filiale dell'acciaio. Despite tutti gli sforzi efficaci, la direzione dell'acciaio non era riuscita a fornire soluzioni ai problemi strutturali e finanziari dell'industria dell'acciaio per anni, ha dichiarato in un comunicato stampa. Il presidente è anche presidente della Federazione delle Industrie Tedesche (BDI).

"Il smantellamento pubblico della direzione dell'acciaio da parte del CEO di Thyssenkrupp AG Miguel López per settimane è stato e remains irresponsabile," ha detto il presidente del consiglio dei lavoratori dell'acciaieria, Tekin Nasikkol, venerdì. Non è chiaro perché la maggioranza del consiglio sta siendo sostituita, e questo potrebbe portare a una perdita di conoscenze, integrità e fiducia.

Consiglio dei Lavoratori: Incertezza Massima

Il rappresentante dei dipendenti di alto livello nell'azienda vede a rischio il futuro della divisione dell'acciaio. "L'incertezza tra i lavoratori è al culmine. L'ansia per il futuro e l'azienda è palpabile ovunque," ha detto Nasikkol, anche presidente del consiglio dei lavoratori del settore acciaio. Dei 27.000 dipendenti, 13.000 lavorano a Duisburg. Il consiglio dei lavoratori teme che la ristrutturazione potrebbe portare alla chiusura di "metà dello stabilimento" e alla perdita di numerosi posti di lavoro.

Habeck Esprime Preoccupazione

"La situazione in Thyssenkrupp si è deteriorata significativamente su tutti i fronti. Non è una buona situazione," ha detto Habeck su "Rheinische Post" (Sabato). "Tutti coloro che sono coinvolti nell'azienda tradizionale e nell'industria dell'acciaio in Germania hanno una grande responsabilità verso i dipendenti e i luoghi. Devono assicurarsi che l'azienda trovi ora rapidamente un futuro pacifico e stabile. Il dialogo costruttivo tra datori di lavoro e dipendenti è cruciale per questo."

Il conflitto si è intensificato dopo che il consiglio dell'acciaio ha presentato un piano interno per la riduzione della capacità. Anche se sono stati suggeriti tagli al personale, non sono stati ancora forniti dettagli. Come in precedenza, i licenziamenti per motivi operativi dovevano essere evitati. Il piano ha proposto la vendita della metà degli altiforni Krupp Mannesmann dell'acciaio a Duisburg, ma il consiglio ha trovato questi piani troppo costosi. López ha denunciato le azioni del consiglio dell'acciaio come "cosmetiche". Lo stallo è continuato per settimane e alla fine ha portato alle dimissioni.

Nasikkol ha trovato la situazione particolarmente preoccupante dati i significativi progetti e sfide in corso. Il consiglio dei lavoratori ha notato la costruzione in corso di una pianta di riduzione diretta per una produzione di acciaio più sostenibile. Questa struttura verrà in seguito alimentata con idrogeno a emissioni zero e sostituirà un altoforno. Il governo federale e la Renania Settentrionale-Vestfalia stanno finanziando la costruzione e l'operazione con circa due miliardi di euro.

Habeck sostiene la trasformazione verde dell'acciaio in corso

Habeck ha invitato a continuare la ristrutturazione ecologica sussidiata della divisione dell'acciaio nonostante le difficoltà attuali. "Il governo federale e la Renania Settentrionale-Vestfalia hanno fornito un supporto concreto per garantire la presenza di Thyssenkrupp Steel a Duisburg e nella Renania Settentrionale-Vestfalia." Tuttavia, la parte aziendale deve anche contribuire per garantire il successo della trasformazione e il futuro dell'acciaio in Germania.

Dopo le dimissioni, la società madre ha annunciato che i membri del consiglio rimanenti, Dennis Grimm (Tecnologia) e Philipp Conze (Finanza), continueranno a gestire l'attività del settore acciaio. "I posti vacanti saranno riempiti in un processo metodico a breve," ha detto. I dipartimenti vacanti saranno temporaneamente divisi. Grimm assumerà il ruolo di portavoce del consiglio. Una decisione sulla nomina dei seggi del consiglio di sorveglianza vacanti e il successore di Sigmar Gabriel come presidente del consiglio di sorveglianza verrà presa prontamente.

Tuttavia, il seguente species non sono inclusi in questo testo: qualsiasi soluzione specifica proposta per affrontare i problemi strutturali e finanziari dell'industria dell'acciaio, o qualsiasi impegno concreto preso dall'azienda o dal governo per garantire il futuro dell'acciaio in Germania.

