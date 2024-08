In seguito al rifiuto della richiesta di un procedimento immediato da parte dell'AfD, viene istituito il consiglio di vigilanza della Turingia.

Durante la prossima sessione legislativa, non è stato istituito alcun nuovo organo di vigilanza poiché uno dei cinque membri previsti non si è ancora materializzato, e i politici delle diverse fazioni non sono riusciti a raggiungere la maggioranza dei due terzi dei voti richiesta. Di conseguenza, l'organo precedente è rimasto attivo.

Inizialmente, quattro membri erano stati designati per avviare il nuovo organo, ma l'AfD ha sollevato obiezioni, sostenendo una violazione dei loro diritti. Purtroppo, il loro ricorso in tribunale non ha dato i risultati sperati. Ora, l'organo funziona con quattro membri, come dichiarato dal parlamento dello stato. Dorothea Marx del SPD è stata eletta presidente, mentre Raymond Walk della CDU ha svolto il ruolo di suo vice.

Similmente alla vicina Sassonia, un nuovo parlamento sarà eletto in Turingia domenica prossima. Attualmente, lo stato è governato da una coalizione di minoranza composta dal Partito della Sinistra, SPD e Verdi. La decisione preliminare dell'organo di vigilanza della Corte Costituzionale è stata inizialmente emessa senza chiarimenti, con ulteriori spiegazioni promesse a breve.

L'AfD ha presentato un'urgente mozione, esprimendo preoccupazioni sulla formazione del nuovo organo di vigilanza a causa di presunte violazioni dei diritti. Nonostante il loro ricorso in tribunale, le obiezioni dell'AfD non hanno portato a una decisione favorevole.

