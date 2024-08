Mobilità e Misure Protettive - In seguito a Solingen, la politica di asilo intende rafforzare la propria normativa.

A seguito dell'incidente di accoltellamento tragico a Solingen, il governo federale ha acconsentito all'implementazione di nuove misure per contrastare il terrorismo islamico, moderare l'immigrazione e rafforzare la regolamentazione delle armi. La ministra dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha presentato queste misure complete e severe.

Riduzione dell'aiuto per alcuni richiedenti asilo

Il governo della coalizione ha concordato una riduzione dell'aiuto per alcuni richiedenti asilo. Questa modifica riguarda i migranti per i quali è responsabile un altro stato europeo che ha concordato di riprenderli. L'obiettivo è aumentare la pressione per lasciare il paese. Tuttavia, Faeser ha sottolineato che "nessuno morirà di fame o sarà costretto a vivere per strada in Germania". In Germania, l'aiuto non verrà più concesso - lo stato responsabile si occuperà di questa fornitura.

Scetticismo della capogruppo dei Verdi Britta Hasselmann

Britta Hasselmann, capogruppo dei Verdi, ha espresso riserve su questo piano. Ha fatto notare che le persone espellibili hanno diritti limitati ai benefici e la Corte costituzionale federale ha linee guida chiare riguardo al minimo di sussistenza per tutti, compresi i rifugiati, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Espulsioni facilitate, espansione dei motivi di esclusione per l'asilo

In futuro, le persone potranno essere espulse più facilmente se hanno commesso un crimine con un'arma o altro strumento pericoloso. Inoltre, i migranti potranno essere esclusi più facilmente dalla protezione in Germania se hanno violato la legge. "In futuro, la tratta di persone e i crimini motivati dall'antisemitismo, razzismo, xenofobia, fattori specifici del genere, orientamento sessuale o altre forme di mancanza di rispetto per la dignità umana possono anche portare alla perdita dello status di protezione", afferma il documento.

Un gruppo di lavoro congiunto federale e statale esplorerà modi per migliorare la procedura di Dublino - le regolamentazioni per l'espulsione dei richiedenti asilo verso altri stati europei responsabili.

Le persone che tornano nel loro paese senza validi motivi perderanno la protezione in Germania - ad esempio, per viaggi vacanza. Tuttavia, un ritorno per un funerale potrebbe essere consentito, ha spiegato la segretaria di stato Anja Hajduk del Ministero federale dell'Economia.

Meno armi in pubblico

Inoltre, la gestione delle armi negli spazi pubblici verrà regolamentata ulteriormente. Ciò include il divieto di portare armi su autobus e treni a lunga distanza, alle feste popolari e ad altri grandi eventi. I coltelli a serramanico saranno banditi, con eccezioni per i cacciatori. I criteri per i permessi di porto d'armi verranno aumentati per garantire che gli estremisti non ottengano armi ed esplosivi.

Maggiori poteri per le autorità di sicurezza

I poteri delle autorità di sicurezza nel contrasto all'islamismo verranno ampliati. Le autorità investigative potranno confrontare le immagini biometriche pubblicamente accessibili con le foto dei sospetti o dei ricercati. L'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) potrà farlo per verificare l'identità dei richiedenti asilo.

Una nuova task force focalizzata sulla prevenzione dell'islamismo, composta da membri sia dell'ambito accademico che pratico, consiglierà il governo federale in futuro. L'strumento dei divieti di associazione continuerà ad essere utilizzato contro le associazioni islamiste.

Un attacco sospetto di ispirazione islamista è avvenuto durante una festa cittadina a Solingen lo scorso venerdì sera, causando tre morti e otto feriti. Il presunto responsabile è il siriano Issa Al H., attualmente in custodia. La Procura federale lo sta indagando per omicidio e sospetta appartenenza al gruppo terroristico Islamic State (IS), che ha rivendicato l'incidente. Il sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma il processo è fallito.

L'Unione chiede ulteriori misure, AfD le considera "PR del panico"

Il capo del gruppo parlamentare della CSU, Alexander Dobrindt, ha dichiarato: "Sembra che cose che la coalizione a traffico luce ha sempre respinto finora siano ora possibili". Ha annunciato un esame approfondito. I numeri dell'immigrazione illegale e delle espulsioni devono diminuire, ha detto Dobrindt all'agenzia di stampa tedesca. Il primo business manager parlamentare della frazione dell'Unione, Thorsten Frei (CDU), ha detto al "Tagesspiegel": "C'è poco che non va nel documento, ma c'è anche troppo poco per affrontare la sfida attuale". Inoltre, i respingimenti ai confini sono cruciali.

La leader dell'AfD, Alice Weidel, non ha preso sul serio il progetto. "I principali responsabili del disastro migratorio e del deterioramento della sicurezza interna ora fingono, poco prima delle elezioni statali, di affrontare seriamente la crisi migratoria che hanno causato loro stessi", ha scritto su X. "I votanti non saranno ingannati da questa pura PR del panico".

La presidente del gruppo affiliato BSW, Sahra Wagenknecht, ha anche messo in dubbio la serietà dei piani. "Mentre il BSW ha sostenuto l'arresto dell'immigrazione incontrollata prima dei crimini a Mannheim e Solingen, la coalizione a traffico luce non annuncia le misure per convinzione, ma per paura della domenica", ha detto all'agenzia di stampa dpa.

Il "pacchetto di sicurezza" è probabile che scateni discussioni, in particolare tra i Verdi. "Il fatto che la coalizione a traffico luce stia reagendo all'attacco terroristico tremendo a Solingen con ulteriori restrizioni della legge sull'asilo è una testimonianza negativa", ha criticato la co-portavoce della Gioventù Verde, Katharina Stolla. Tuttavia, il leader del partito Omid Nouripour ha elogiato i piani: "È positivo che le autorità di sicurezza siano rafforzate, la legge sulle armi venga irrigidita e si faccia progresso nella prevenzione".

La presidente del SPD, Saskia Esken, ha condiviso con l'"Augsburger Allgemeine" la loro lotta continua contro il terrore orchestrato dagli islamisti. Ha sottolineato che nell'implementazione delle azioni necessarie, l'umanità e l'adesione agli accordi internazionali rimarranno fondamentali per il SPD. Il ministro della Giustizia Marco Buschmann (FDP) ha evidenziato la rilevanza ed efficacia di un previsto potenziamento della scena di sicurezza tedesca.

I gruppi contrari al piano si riuniranno la settimana prossima per ulteriori discussioni.

Il processo di elaborazione di questo pacchetto di misure era già iniziato nel fine settimana, sollecitato dall'attacco recente. L'urgenza di attuare queste misure è stata sottolineata da Faeser, non limitandola all'anno successivo. Inoltre, il Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha promesso di organizzare conversazioni con i Länder e l'Unione, come la maggiore forza di opposizione, il prossimo mercoledì. Questo primo incontro collaborativo riunirà rappresentanti dei tre partiti della coalizione del semaforo, previsto per la prossima settimana.

Le nuove misure includono anche conseguenze più severe per i migranti che commettono reati, come dichiarato nel documento: "In futuro, le persone saranno più facilmente espulse se hanno commesso un reato con un'arma o altro strumento pericoloso."

Il partito verde ha espresso preoccupazioni riguardo all'impatto potenziale di queste misure sui diritti individuali, con Britta Hasselmann che ha dichiarato: "La Corte Costituzionale Federale ha linee guida chiare riguardo al minimo di sussistenza per tutti, compresi i rifugiati, nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea."

