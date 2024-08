Disponibilità temporanea limitata a causa di problemi di salute - In Schleswig-Holstein, è stato segnalato un aumento senza precedenti dei casi.

Tasso di Assenza tra i Lavoratori in Schleswig-Holstein ha raggiunto un picco storico del 7,0% durante la prima metà dell'anno, secondo i dati dell'AOK. Questa cifra supera il precedente record del 6,8% registrato nella prima metà del 2023, come annunciato dal recente rapporto sulla salute dell'AOK.

Questa tendenza è persistita: il tasso di assenza nella prima metà del 2022 era del 6,4%, e nella prima metà del 2021 era del 5,0%. I 310.000 lavoratori assicurati dall'AOK NordWest in Schleswig-Holstein hanno mancato in media 12,7 giorni di lavoro nella prima metà del 2024. Il mese di febbraio ha registrato il tasso di assenza più alto, dell'8,1%.

Le Malattie Respiratorie e da Freddo sono state i principali responsabili.

Come ha dichiarato Tom Ackermann, CEO dell'AOK NordWest, "Ci sono state più giornate di assenza per infezioni respiratorie e raffreddori". La percentuale di giornate di assenza per malattie respiratorie rispetto a tutte le giornate di assenza è aumentata costantemente, raggiungendo il 25,6% nella prima metà dell'anno. Nel 2021 questa percentuale era del 9,8%, nel 2022 del 21,1% e nel 2023 del 25,1%. "Le malattie respiratorie hanno causato più del doppio di assenza rispetto a tre anni fa", ha dichiarato Ackermann.

Le malattie muscoloscheletriche (13,7%), le malattie digestive (6,8%) e gli infortuni (5,6%) seguono. La durata media della malattia per ogni giorno di malattia nella prima metà del 2024 è stata di 10,1 giorni.

Alti Tassi di Assenza nella Pubblica Amministrazione

Il tasso di assenza più alto tra i membri dell'AOK in Schleswig-Holstein nella prima metà del 2024 è stato registrato nella pubblica amministrazione, pari all'8,1%. A seguire, c'è la cura e i servizi sociali, con l'8,0%. I tassi più bassi sono stati registrati nel settore bancario e assicurativo, e nell'agricoltura e nella silvicoltura, entrambi al 4,5%.

L'AOK ha riferito che il tasso di assenza elevato è stato influenzato principalmente dalle Malattie Respiratorie e da Freddo, contribuendo ad un aumento dell'assenza dal lavoro, con il 25,6% di tutte le giornate di assenza attribuibili alle malattie respiratorie nella prima metà del 2024, come rivelato dal CEO dell'AOK NordWest, Tom Ackermann. Riguardo all'

Leggi anche: