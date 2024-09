In Sassonia, un notevole aumento del numero di cittadini che hanno votato.

Si prevede un'alta affluenza alle elezioni locali della Sassonia e della Turingia. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio Statistico di Stato di Kamenz. Nel 2019, la percentuale era del 26,2% alla stessa ora. I dati provvisori non tengono conto ancora dei votanti per corrispondenza. Si stima che il 24,6% degli elettori voterà per posta, rispetto al 16,9% del 2019. Secondo l'ufficio elettorale locale, il processo di voto sta procedendo senza interruzioni.

13:11 Da Lucke: I risultati delle elezioni potrebbero indebolire la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia sono ancora in attesa. Se l'SPD non dovesse ottenere un seggio nel parlamento regionale, il politologo Albrecht von Lucke suggerisce che ciò "sarebbe virtualmente un terremoto". In un'intervista a ntv, analizza le elezioni e le loro implicazioni.

12:44 La polizia indaga su un incidente in un seggio elettoraleDopo un evento in un seggio elettorale a Gera, la polizia sta indagando su un caso di intimidazione. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio per votare, come riferito da un portavoce della polizia. Il responsabile del seggio ha quindi chiesto all'uomo di rimuovere la maglietta, poiché la pubblicità del partito era proibita all'interno del seggio. Anche se l'uomo ha obbedito, ha minacciato di tornare, esprimendo il suo dissenso per il trattamento ricevuto. La polizia ha quindi raccolto una dichiarazione e ha ammonito l'uomo. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su casi di graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi elettorali per vandalismo.

12:15 Correctiv avverte contro la diffusione di notizie falseLa rete di ricerca Correctiv avverte di una falsa affermazione ricorrente. Questa afferma che firmare la scheda di voto protegge contro la frode elettorale. In realtà, l'Ufficio Federale dei Ritorni ha confermato a Correctiv: "La scheda di voto non deve essere firmata. La firma sulla scheda di voto da parte del votante mette a rischio il segreto del voto, rendendo la scheda di voto intera non valida."

11:51 Voigt spera in "rapporti di maggioranza stabili"Il candidato principale della CDU per la Turingia, Mario Voigt, ha già votato. Ha espresso gratitudine a molti elettori che "hanno deciso diversamente" negli ultimi anni ma hanno ora scelto la "forza forte al centro borghese", riferendosi all'Unione Sassone. Voigt spera anche in "rapporti di maggioranza stabili" per consentire al paese di progredire.

10:57 Kretschmer parla al seggio elettoraleIl Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha definito le elezioni statali "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, ha ringraziato molte persone che "hanno votato diversamente" negli ultimi anni ma hanno ora scelto la "grande forza al centro borghese", ovvero l'Unione Sassone. "Questa comprensione consentirà una formazione di governo che servirà questa terra", ha continuato Kretschmer. Nelle recenti indagini, il suo CDU è attualmente alla pari con l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Non sulla scheda di voto"Per il Presidente della Turingia Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è "una festa della democrazia", anche se c'è la possibilità che non venga rieletto. In un'intervista a ntv, il politico del partito della Sinistra ha spiegato perché non raccomanda un governo di minoranza e perché dubita della competenza del BSW.

09:59 "Nessuna Buona Sensa per la Storia" - Storico Scontento della Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia per l'85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni l'1 settembre non aveva buone intenzioni per la storia", ha detto Loew, direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco, alla Rete Editoriale Germania (RND). Guardando all'AfD, classificata come "sicuramente di estrema destra" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, Loew ha detto: "Questo potrebbe portare a molto spiacevoli associazioni se un partito il cui rapporto con l'era nazista è tutto fuorché chiaro vince anche a Dresda ed Erfurt".

09:30 "Elezioni Cruciali": Tutti i Dati per le Elezioni Statali della SassoniaCirca 3,3 milioni di elettori in Sassonia hanno l'opportunità di decidere chi guiderà la direzione politica del parlamento statale di Dresda in futuro. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di partito leader nello stato per la prima volta dal 1990. Il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha definito le elezioni "cruciali". "Si tratta di tutto".

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione a Traffico di "Caos Pre-Elettorale"È il giorno delle elezioni in Sassonia e la domanda è: il Ministro Presidente Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista a ntv, ha espresso le sue opinioni sulla questione dei rifugiati, il governo a traffico luminoso e la guerra in Ucraina.

Ore 8:00, aprono i seggi in Turingia e SassoniaOggi si votano i nuovi parlamenti regionali in Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, l'AfD ha un netto vantaggio in Turingia. In Sassonia, la CDU guidata dal leader regionale Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Si attendono i primi risultati dopo la chiusura dei seggi alle 18:00. Le elezioni in questi due stati federali dell'est anche come termometro per la coalizione semaforo a Berlino.

Per la coalizione attualmente al governo in Turingia, guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow (Partito della Sinistra) e l'alleanza rosso-rossa-verde, non ci sarebbe una maggioranza secondo i sondaggi. Una possibile scenario post-elettorale è un governo composto dalla CDU, dall'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) e dal SPD. In Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi conserverà la sua maggioranza. Kretschmer non ha escluso un'alleanza con il BSW. Il Partito della Sinistra rischia di essere escluso dal parlamento della Sassonia. Lo stesso destino potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

