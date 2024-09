- In Sassonia sono stati segnalati 15 casi di morbillo.

In Sassonia, dopo un'ondata di morbillo nella regione della Vogtland all'inizio dell'anno, è stato segnalato un solo caso in più. Ciò porta il totale a 16 casi, secondo le informazioni più recenti dell'Istituto Robert Koch (RKI). Nel 2022, la Sassonia ha registrato solo 2 casi di morbillo.

A fine febbraio, il dipartimento della salute della Vogtland ha segnalato un'ondata di morbillo che ha interessato 12 bambini non vaccinati. Sono stati segnalati altri 2 casi a marzo. Secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, un 20enne del distretto di Bautzen è stato contagiato circa a metà luglio.

In tutta la Germania, sono stati segnalati 503 casi di morbillo quest'anno. Questo numero non si vedeva dal 2018, quando erano stati segnalati 496 casi entro il 9 settembre e 545 per l'intero anno. Nel 2023, sono stati segnalati solo 79 casi di morbillo in tutta la Germania.

Quest'anno, la Renania Settentrionale-Vestfalia è stata la regione più colpita con 191 casi, seguita da Berlino con 91 casi e dalla Baviera con 62 casi.

Il morbillo, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch, è una malattia altamente contagiosa che può causare complicazioni gravi, soprattutto nei bambini sotto i 2 anni. I sintomi includono febbre, occhi rossi e una tipica eruzione cutanea. Dopo aver contratto il morbillo, il corpo sviluppa l'immunità. La vaccinazione è obbligatoria per i bambini che frequentano luoghi come asili nido, centri di assistenza dopo la scuola o la scuola.

Il caso di morbillo del 20enne del distretto di Bautzen è stato segnalato dall'Istituto Robert Koch a metà luglio. Nonostante l'ondata nella Vogtland, il numero totale di casi di morbillo in Sassonia per il 2023, compreso questo nuovo caso, resta inferiore al numero registrato nel 2018, come indicato dai dati dell'Istituto Robert Koch.

