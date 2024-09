- In Sassonia sono stati avviati i seggi elettorali.

In Sassonia, i seggi per le elezioni regionali hanno aperto alle 8:00. Circa 3,3 milioni di cittadini hanno l'opportunità di esprimere il loro voto fino alle 18:00, eleggendo il parlamento locale per i prossimi cinque anni.

Per un po' di tempo, AfD e CDU sono stati testa a testa nella lotta per il primo posto. Secondo gli ultimi sondaggi della Forschungsgruppe Wahlen e di Forsa, la CDU è attualmente in testa con il 33% delle preferenze, mentre l'AfD segue con il 30-31%. Solo pochi giorni fa, un sondaggio Insa indicava che l'AfD era in testa. Tutti i partiti principali hanno apertamente respinto l'idea di allearsi con l'AfD, considerata di destra in Sassonia.

L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), guidata da Sahra Wagenknecht, ha fatto scalpore come terza forza più potente nei sondaggi, con punte del 15%, recentemente al 12%. Il SPD è previsto per ottenere un posto nel parlamento statale con una quota del 6-7%, così come i Verdi con una quota del 6%. Le previsioni suggeriscono che La Sinistra potrebbe non raggiungere la soglia del 5%.

Alle precedenti elezioni statali cinque anni fa, la CDU si è aggiudicata il primo posto con una quota del 32,1% dei voti di lista, superando l'AfD (27,5%). Il Ministro Presidente Michael Kretschmer (CDU) ha guidato un governo di coalizione con i Verdi e il SPD.

Dopo la chiusura dei seggi, verranno rilasciate le prime previsioni, seguite dalle previsioni finali in serata.

